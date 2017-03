Chi tiền mạnh tay: coi chừng bệnh

Cần đi khám nếu có những nghi vấn về tình trạng sức khỏe tâm thần - Ảnh: L.TH.H.



Chớ chủ quan

Thế nào là hưng cảm

Mùa hè, tránh để trẻ nghiện game online Hiện bệnh nhân nghiện game online đứng thứ tư về số lượng bệnh nhân vào khoa tâm thần Bệnh viện 103 điều trị, sau chứng tâm thần phân liệt, nghiện rượu và trầm cảm. Trong số các bệnh nhân nghiện game online đã vào khoa, trẻ nhất 13 tuổi, phần lớn 33 tuổi, biểu hiện của người nghiện game online khá giống với bệnh nhân trầm cảm, thường mất ngủ, ăn ít, thất thường, sút cân, mất hết các quan tâm thích thú, trí nhớ kém, ngoài ra là thèm chơi game, chơi game liên tục không nghỉ...

Theo TS Huy, đã có bệnh nhân nghiện game khi vào viện chỉ còn 28kg. TS Huy khuyến cáo mùa hè sắp tới, các gia đình nên chú ý tránh tình trạng con cái nghiện game online, bằng cách tăng cường các hoạt động giao tiếp, vận động cho trẻ.

TS Bùi Quang Huy, chủ nhiệm khoa tâm thần Bệnh viện 103 (nơi bệnh nhân điều trị), cho hay bệnh nhân đã mắc chứng hưng cảm, một kiểu tâm thần biểu hiện bằng chứng nghiện mua sắm.Theo TS Huy, bệnh nhân vào viện trong tình trạng rất vui vẻ, nói nhiều hơn bình thường, thậm chí tỏ ra thông minh, trí nhớ tốt, tư duy tốt. Nhưng ý nghĩ sắp làm tổng giám đốc đã chi phối bệnh nhân, khiến bệnh nhân muốn kinh doanh bằng cách mua giày về bán! “Rất may chồng bệnh nhân cũng là thầy thuốc nên đã nhận ra biểu hiện không bình thường này và cho bệnh nhân đi điều trị”- TS Huy nói.Tuy nhiên, nhiều gia đình không nhận thức được sự nguy hiểm khi người thân có biểu hiện bất thường. Gia đình anh Lê Thế S., (sinh năm 1977, một cựu quân nhân vốn học rất giỏi) đang hết sức đau khổ vì tình trạng của S. Vốn thông minh, học giỏi, công ăn việc làm tử tế, nhưng sáu năm nay S. nghiện cá độ bóng đá, có lúc nợ nần cả tỉ đồng, cả nhà phải đi trốn.Thế nhưng không ai nghĩ S. bị tâm thần bởi lúc nào anh cũng vui vẻ nói cười, sống khéo léo, nhu mì và rất giỏi... vay nợ. Giỏi vay đến mức một người hàng xóm bị liệt, phải ngồi xe lăn mà S. vay khéo, anh hàng xóm cũng cho S. vay 7 triệu đồng! Khi tìm hiểu chủ nợ, họ cho biết S. nói sắp ký được hợp đồng mấy trăm triệu đồng nên rất tin tưởng.Theo người thân của S., biểu hiện “sắp ký được hợp đồng” xuất hiện từ năm 2006, nhưng họ chỉ nghĩ do S. muốn vay nợ nên nói để được vay. Tuy nhiên mới đây khi đưa S. vào Bệnh viện 103, cả nhà mới tá hỏa thì ra S. mắc chứng hưng cảm, lúc nào cũng tưởng mình rất “hoành tráng” mà không nhận thức được sự thật mình đang nợ đầm đìa, gia đình đang rất đau khổ. “Bác sĩ nói lẽ ra cho S. vào viện từ 2006 thì gia đình đỡ khổ, nhưng chúng tôi không biết”- mẹ S. nói trong nước mắt.TS Huy cho biết hưng cảm có căn nguyên từ gen di truyền bị rối loạn và cơ thể sản sinh nhiều chất Dopamin (nhiều hơn khoảng 30% so với người bình thường). Khi lên cơn, người bệnh tỏ ra rất thông minh, giỏi phán đoán, nói nhiều cười nhiều, tư duy tốt, nên ít người để ý và biết đó là bệnh.Theo TS Huy, tình trạng của S. không phải lạ tại khoa này. Ở đây tiếp nhận nhiều bệnh nhân vốn là nhân viên bình thường nhưng luôn nghĩ mình tài giỏi, năng lực cao và sắp kiếm được khoản tiền lớn. Nếu gia đình không nhận thức được sự bất thường của người thân và đưa đi điều trị, bệnh sẽ kéo dài dẫn đến rất nhiều hệ lụy khó lường, do cơn hưng cảm thường kéo dài 4-5 tháng thì hết, nhưng sau đó tái phát nếu không được điều trị.Bệnh nhân mắc bệnh sẽ phải uống thuốc suốt đời để chống cơn hưng cảm trở lại.Người bình thường cũng có thể đôi lúc có ý nghĩ tự cao về bản thân, nhưng nếu trường hợp ý thức tự cao ấy là sai lầm, thường xuyên diễn ra, chi phối hành vi của người đó thì nên đi khám để được xem xét tình trạng bệnh.Theo LAN ANH (TTO)