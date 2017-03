Chích 1 mũi 4-5 triệu đồng

Một mũi chích 4-5 triệu đồng



Cả hai phòng khám đều không có giấy phép hoạt động nhưng có người nước ngoài hành nghề. Đoàn thanh tra đã yêu cầu hai phòng khám này ngưng ngay hoạt động cho đến khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý. Sau đó sẽ xử lý vi phạm theo quy định.Sáng 19-9, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM thanh tra đột xuất phòng khám Dr Heckmann. Lúc này, tại phòng khám có hai bệnh nhân nằm trên giường bệnh ở lầu 1. Trong đó, bệnh nhân tên Xuân (59 tuổi, Q.11) đang được điều trị bằng máy xung điện. Bệnh nhân cho biết bà bị đau khớp gối trái, đến phòng khám Dr Heckmann điều trị được bốn lần.Theo bà Xuân kể, ông Heckmann chích thuốc vào khớp gối cho bà một mũi với giá 4,5 triệu đồng. Một lần trị liệu bằng máy xung điện khoảng nửa tiếng, phòng khám này thu 900.000 đồng. Riêng tiền khám bệnh là 400.000 đồng (chỉ thu lần đầu đến khám). Theo bà Xuân, trước khi điều trị có lúc bà đau đi không được nhưng sau khi được chích thuốc, truyền dịch bà đỡ đau hẳn. Tổng cộng bốn lần điều trị bà đóng cho phòng khám khoảng 14 triệu đồng.Theo ghi nhận của PV, phòng khám Dr Heckmann nhận đăng ký khám bệnh trước qua điện thoại và nhận điều trị nhiều bệnh nhân ở các tỉnh khác. Cụ thể, phiếu thu tiền ngày 20-11-2012 của phòng khám này ghi rõ thu của bà Lê Hồng Cúc (58 tuổi, Châu Đốc, An Giang) là 12,9 triệu đồng. Trong phiếu thu tiền ghi chẩn đoán bà Cúc bị loãng xương, thoái hóa khớp gối trái, phải; thoái hóa mất nước đĩa đệm, rách màng bao xơ đĩa đệm, thoái hóa đĩa đệm và đốt sống, phì đại mấu khớp, ép rễ thần kinh cột sống. Một phiếu thu tiền khác vào ngày 17-12-2012 thể hiện phòng khám này đã thu tiếp của bà Lê Hồng Cúc 13,3 triệu đồng. Trong đó, chỉ riêng hai mũi tiêm đã thu 10 triệu đồng.Một nhân viên của phòng khám là bà Nguyễn Thị Toàn cho biết phòng khám Dr Heckmann hoạt động từ tháng 10-2011 đến nay. Thế nhưng, phòng khám không phép này vẫn công khai hoạt động mà Phòng y tế Q.Phú Nhuận không hay biết gì.Ở thời điểm thanh tra, tại phòng khám có mặt ông Gregor Heckmann là bác sĩ phụ trách chuyên môn (có chứng chỉ hành nghề do Bộ Y tế cấp). Tầng trệt của phòng khám có phòng tiêm thuốc cùng chung phòng có máy chiếu tia X chưa xuất trình được giấy chứng nhận an toàn bức xạ. Tầng 1 có một phòng khám, phòng chăm sóc điều trị tiêm chích cho bệnh nhân và một phòng điều trị xung điện bằng miếng dán điện cực. Đoàn còn phát hiện ở phòng khám này nhiều vỏ ống thuốc chích đã sử dụng.Chiều 18-9, Thanh tra Sở Y tế TP cũng đột xuất kiểm tra phòng khám PNP Gang Nam. Phòng khám này từng bị thanh tra, đình chỉ hoạt động nhưng vẫn mở cửa đón nhận bệnh nhân. Khi đoàn thanh tra đến có một bệnh nhân đang được bác sĩ Tôn Thất Minh Kỳ tư vấn và soi da. Tại thời điểm kiểm tra, phòng khám PNP Gang Nam không có mặt bác sĩ phụ trách chuyên môn là ông Trần Đăng Khoa.Ngày 8-8, phòng khám PNP Gang Nam bị thanh tra phát hiện có nhiều sai phạm và ra quyết định xử phạt ông Tôn Thất Minh Kỳ 12,5 triệu đồng vì hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; xử phạt ông Đặng Thanh Huy 43,5 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép, bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức; xử phạt ông Nguyễn Mạnh Tuấn 12,5 triệu đồng vì hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; phạt ông Trần Đăng Khoa 26 triệu đồng vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không có giấy phép. Sau đó, vào ngày 23-8, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục xử phạt Công ty TNHH phòng khám đa khoa PNP Gang Nam do ông Lê Trung Hiếu làm giám đốc số tiền 37,5 triệu đồng vì nhiều vi phạm khác nhau.Đoàn thanh tra còn bất ngờ phát hiện tại phòng săn sóc da một người Hàn Quốc là bà Park Young Mi đang mặc áo blouse. Thanh tra yêu cầu bà Park Young Mi xuất trình bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề nhưng người phiên dịch nói bà Park Young Mi không phải bác sĩ mà chỉ là khách du lịch đến phòng khám thăm người thân. Khi thanh tra hỏi là khách du lịch sao lại mặc áo blouse ở phòng khám thì người phiên dịch trả lời lòng vòng. Sau đó bà Park Young Mi nhanh chóng cởi áo blouse, rồi vội vã ra cửa định bỏ đi thì bị đoàn thanh tra yêu cầu ở lại để lập biên bản.