Chiên ve sầu làm mồi nhậu, 4 người nguy kịch

Ngày 24-4, Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa tiếp nhận 4 nạn nhân vụ ngộ độc ve sầu ở Bà Rịa-Vũng Tàu chuyển lên. Các nạn nhân cùng ngụ huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu gồm: ông N.V.L. (SN 1950), ông P.V.X. (SN 1956), ông V.V.L. (SN 1978) và ông L.V.C. (SN 1963).



Trưởng Khoa Cấp cứu, bác sĩ Phạm Trí Dũng cho biết “Lúc nhập viện các nạn nhân không tỉnh táo, mê man và trong tình trạng nguy kịch. Sau khi tiếp nhận, các nạn nhân được chuyển đến Khoa Bệnh nhiệt đới tiếp tục điều trị và theo dõi. Hiện chỉ có ông L. và ông X. mở mắt và nhận biết được. Hai người còn lại vẫn hôn mê”.



Theo bác sĩ Dũng, thỉnh thoảng bệnh viện tiếp nhận một số trường hợp ngộ độc do ăn ve sầu. Theo đó, các nạn nhân bị ngộ độc do một loài nấm ký sinh trên cơ thể ve gây ra. Ve sầu thường chui dưới đất làm tổ nên có thể bị nhiễm các loài nấm độc, người dân tự ý bắt ve làm thức ăn, mồi nhậu là rất nguy hiểm.



Người nhà các nạn nhân cho biết, trưa 23-4, trong lúc đào đất trồng cà, ông L. phát hiện một ổ ve sầu. Sau đó, ông L. rủ ông X. cùng đào ổ ve này rồi làm mồi rủ anh L. và ông C. cùng nhậu.



Sau cuộc vui, cả bốn người đều nôn ói, mê man, co giật. Người nhà tưởng bị trúng gió nên cạo gió, đưa đi cấp cứu nhưng vẫn không khỏi. Sau khi lấy lời khai, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa-Vũng Tàu đã chuyển viện cho các nạn nhân.





