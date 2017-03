Chiết khấu “khủng” trên thuốc đặc trị viêm gan

Tiêu điểm Cùng với việc đáp ứng nhu cầu thuốc chuyên khoa đặc trị, kỹ thuật cao mà trong nước chưa sản xuất được, một số hãng dược nước ngoài cũng dùng nhiều hình thức nhằm can thiệp, chi phối, điều hành các công ty dược nội địa trong việc phân phối thuốc tại thị trường VN, gây phức tạp, mất ổn định, khó khăn trong quản lý và kiểm soát. Mặt khác, công ty dược ngoại cũng dùng nhiều loại hình tài trợ tổ chức hội thảo, tham quan du lịch, tặng quà, tiếp khách, khuyến mãi… nhằm gây ảnh hưởng đến các bác sĩ trong việc kê toa. Tất cả các chi phí trên cuối cùng đều do bệnh nhân gánh chịu. Đánh giá của ông NGUYỄN VĂN MẦM, Phó Chánh thanh tra TP.HCM BM ghi Vừa qua, thanh tra cũng đã làm việc với BV, họ cũng đã kiểm tra những loại thuốc mà Vimedimex đấu thầu. Những loại thuốc do Roche cung cấp là thuốc đặc trị nên chúng tôi mua cũng ít. Trong hồ sơ đấu thầu của chúng tôi không có câu ràng buộc về chính sách khuyến mãi, giảm giá vì có nhiều công ty khi giảm giá thì họ ghi thẳng giá trên hợp đồng, nếu họ cho thuốc thì chúng tôi dùng thuốc đó cho bệnh nhân nghèo hoặc khám chữa bệnh từ thiện. Thực tế đã có những công ty nói giảm giá nhưng thật sự thuốc ấy không đến tay BV. Bác sĩ ĐỖ HOÀNG GIAO, Giám đốc BV Nhân dân Gia Định D.TÍNH ghi