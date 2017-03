Theo L.ANH (TTO)



So với tầm vóc thanh niên các nước châu Á như Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, tầm vóc của thanh niên VN đều kém hơn, sức bền và sức mạnh của thanh niên VN được xếp vào mức kém và rất kém so với chuẩn quốc tế.Theo ông An, Bộ Lao động, - thương binh và xã hội xây dựng chương trình sữa học đường nhằm mục tiêu đảm bảo 100% trẻ mầm non và tiểu học ở các huyện nghèo nhất nước được uống sữa, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em lứa tuổi mầm non. Đến năm 2016, 100% trẻ mầm non và tiểu học toàn quốc được uống sữa và theo dõi tình trạng dinh dưỡng, trong đó có 15% được uống sữa hằng ngày.Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Kraisid Tontisirin (ĐH Mahidol, Thái Lan) cho biết Thái Lan đã triển khai chương trình sữa học đường từ năm 1992. Trong khi đó VN từng đặt mục tiêu tăng chiều cao trung bình 6cm trong 25 năm, nhưng thực tế 15 năm qua chiều cao trung bình người Việt chỉ tăng thêm 1,5cm.