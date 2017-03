Chiêu đơn giản chống nếp nhăn

Một số chiêu thức đơn sau đây sẽ giúp chúng ta, rất đơn giản nhưng hơn nhau ở chỗ kiên trì:



1. Tránh ánh tắm nắng nhiều, nếu không dễ làm cho da mất nước và thu co nhanh.



2. Chú ý biểu lộ của phần mặt, nếu thường xuyên cau mày, trợn mắt sẽ dễ hình thành nên nếp nhăn.





3. Hình thành thói quen vận động, kiên trì luyện tập vào thời gian nhất định để cơ bắp săn chắc.



4. Cân bằng ăn uống. Vitamin và khoáng chất là những chất quan trọng giữ cho da tươi trẻ, đặc biệt là vitamin B, vitamin A và vitamin C có nhiều trong thịt bò, thịt gà, trứng, yến mạch, sữa và rau quả tươi.



5. Không hút thuốc, hút thuốc sẽ làm cản trở lưu thông máu từ đó đẩy nhanh tốc độ sản sinh nếp nhăn.



6. Ít uống rượu vì cồn sẽ làm cho phần mặt căng và sau đó thu co lại sẽ tạo cơ hội cho nếp nhăn sản sinh.



7. Khi sử dụng kem dưỡng da chống nhăn ban đêm để thì cần rửa mặt thật sạch trước khi bôi kem.



8.. Không nên lấy da mặt mình làm vật thí nghiệm các loại mỹ phẩm.



9. Khi rửa mặt không nên chà xát quá mạnh.



10. Thư giãn, tâm trạng thoải mái, người hay cười.





Theo Dương Hằng (DT/ health.sohu)