Chloramin B cung cấp chưa đủ, các trường tự xoay

Bà Trần Thị Kiều Hoa, nhóm lớp gia đình Hoàng Yến, cho biết hằng ngày giáo viên, bảo mẫu đều tẩy rửa đồ chơi bằng xà phòng và phơi nắng, vệ sinh phòng ốc kỹ càng. Tuy nhiên, lượng thuốc Chloramin B mà nhóm lớp Hoàng Yến nhận được cũng không đủ dùng cho công tác tẩy rửa, vệ sinh phòng dịch.

Trường Mầm non dân lập Bình Minh (quận 3) có 270 học sinh với 25 nhân viên thay phiên nhau làm vệ sinh sạch sẽ trong quá trình dạy và sinh hoạt của các bé. Cô Trần Thị Thu Hoài, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết hầu hết kinh phí làm công tác này đều do phụ huynh đóng góp là 10.000 đồng một tháng và họ hưởng ứng rất nhiệt tình những hướng dẫn hay tuyên truyền từ phía nhà trường và cơ sở y tế. Nhà trường luôn giám sát những sinh hoạt của các bé từ vui chơi, ăn uống, vệ sinh… để đảm bảo an toàn.

Các bé luôn được hướng dẫn vệ sinh tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. (ảnh chụp tại Trường Mầm non tư thục Bình Minh, quận 3) Ảnh: PHẠM ANH

Tương tự, nhóm trẻ gia đình HS, đường Phạm Thế Hiển, quận 8 cũng được cấp Chloramin B nhưng lượng dùng vẫn không đủ và phải đề nghị phụ huynh hỗ trợ thêm 10.000 đồng/cháu để mua thêm thuốc tẩy trùng, vệ sinh đồ chơi, lớp học.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó phòng Giáo dục quận 8 (phụ trách mầm non), cho biết: Y tế dự phòng của quận và y tế phường nơi các trường, nhóm lớp tư thục có phép đều được cấp Chloramin B để vệ sinh nhưng các trường đều cho rằng lượng thuốc cấp không đủ sử dụng nên phải vận động thêm từ phụ huynh. Qua ba tuần hoạt động của năm học mới, đoàn kiểm tra của quận đã tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh các cơ sở mầm non ngoài công lập và 100% cán bộ của trường biết quy trình pha thuốc, khử trùng, nắm vững kiến thức phòng dịch và dấu hiệu mắc TCM của trẻ.

