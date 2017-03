Cho con bú giúp giảm nguy cơ mắc bệnh alzheimer

(Nguồn: Đẹp/Vietnam+)



Theo (Đẹp/Vietnam+)



Kết quả của cuộc nghiên cứu này đã được công bố trên Tạp chí Bệnh Alzheimer.Các nhà khoa học đã tiến hành các cuộc phỏng vấn với 81 bà mẹ trong độ tuổi từ 70-100, gồm cả những người bị và không bị bệnh alzheimer.Các nhà nghiên cứu cũng thực hiện các cuộc trao đổi với người thân và người chăm sóc của những phụ nữ này. Qua các cuộc phỏng vấn, các nhà khoa học đã thu thập được thông tin về việc sinh đẻ, lịch sử cho con bú và tình trạng mất trí nhớ của họ.Mặc dù số lượng người tham gia cuộc nghiên cứu không nhiều, nhưng khi so sánh thông tin giữa nhóm phụ nữ cho con bú và không cho con bú, các nhà khoa học nhận thấy rất rõ, có sự liên quan giữa bệnh alzheimer với việc cho con bú. Kết quả cho thấy, những phụ nữ cho con bú giảm 64% nguy cơ mắc bệnh alzheimer so với người không cho con bú.Cuộc nghiên cứu cũng phát hiện ra, những người cho con bú trong vòng một năm sẽ giảm 78% nguy cơ bị bệnh alzheimer so với người chỉ cho con bú trong bốn tháng.Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiện vẫn chưa thể thống nhất, tại sao lại có sự liên kết này.Chia sẻ về tầm quan trọng của cuộc nghiên cứu này, giáo sư Simon Ridley khoa Nhân chủng học của trường Đại học Cambridge và người dẫn đầu cuộc nghiên cứu đã cho biết: Alzheimer là căn bệnh rối loạn về nhận thức phổ biến nhất hiện nay và đang ảnh hưởng đến 35,6 triệu người. Các nhà nghiên cứu hy vọng, kết quả của cuộc nghiên cứu này sẽ giúp tỷ lệ người mắc bệnh alzheimer giảm dần trong tương lai./.