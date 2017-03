Chớ nên lầm tưởng

Tuy nhiên, thông thường người đi xét nghiệm máu thường được khuyên không nên ăn bất cứ thứ gì trừ uống nước ít nhất 8h trước khi lấy mẫu máu.

Mọi phản ứng với thức ăn đều do dị ứng. Nhiều dạng dị ứng thức ăn là do cơ thể không thể dung nạp được. Nhưng dị ứng thực phẩm chỉ xảy ra khi hệ miễn dịch lầm lẫn giữa một loại hay thành phần thức ăn cụ thể với chất độc, vì thế nó sản sinh ra kháng thể để tấn công lại, gây ra tình trạng như sưng, phát ban, có vấn đề về dạ dày. Riêng không dung nạp được thức ăn lại không phải do hệ miễn dịch, ví như bất dung nạp đường lactose chẳng hạn, là do thiếu một loại enzyme. Trong các trường hợp khác, có người nhạy cảm với một số đồ ăn nhất định như chất bảo quản hay chất tạo ngọt nhân tạo. Vì thế, không dung nạp được thức ăn không nguy hiểm bằng dị ứng thức ăn.

Đồ nấu bếp bằng nhôm gây ra bệnh Alzheimer. Kết quả thí nghiệm trên động vật cho thấy con vật có phát sinh các triệu chứng kiểu mất trí khi tiếp xúc với lượng nhôm lớn. Não của một số người, tất nhiên không phải tất cả bệnh nhân Alzheimer cũng có tỷ lệ kim loại này cao bất thường. Nhưng không có bằng chứng chứng tỏ một lượng nhỏ nhôm dịch chuyển từ dụng cụ nấu bếp trong quá trình chế biến thức ăn, thậm chí cả trong nước uống của chúng ta gây ra bệnh Alzheimer hay bất kỳ dạng tổn thương não nào khác.

Dầu hạt lanh cũng tốt như dầu cá. Dầu cá rất tốt cho sức khỏe con người bởi nó giàu axit béo omega-3, đặc biệt là dạng được gọi là DHA và EPA giúp bảo vệ tim và não do cơ chế chống viêm sưng, ngăn chặn cục nghẽn máu, nuôi dưỡng màng tế bào… Hạt lanh cũng chứa omega-3 nhưng ở dạng khác, gọi là ALA. Cơ thể cũng chuyển hóa ALA thành DHA và EPA nhưng không hiệu quả lắm.

Ăn đêm dễ bị béo. Điều này chưa hẳn đã đúng, với điều kiện là thường xuyên ăn mỗi khi chuẩn bị đi ngủ. Tiêu thụ nhiều calo hơn mức mà con người ta đốt cháy qua hoạt động thể chất mỗi ngày sẽ gây tích mỡ ở đùi, vòng bụng khi ăn quá nhiều. Thói quen nhấm nháp đồ ăn nhẹ khi xem tivi buổi tối cũng dễ dẫn đến tăng cân nhưng không bằng ăn 6 quả trứng cho bữa sáng hay đánh bay túi đậu sấy khô trên bàn làm việc mỗi buổi chiều.

Ăn nhiều đậu không ảnh hưởng gì đến chu kỳ kinh nguyệt. Với phụ nữ, đậu tương có chứa một số hợp chất giống như hormone có thể ảnh hưởng đến vòng kinh của họ. Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh công bố năm 2009, phụ nữ có chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến từ đậu tương chu kỳ này có thể rút ngắn bớt khoảng một ngày.

Theo Yến Chi (ANTĐ/Reader’s Digest)