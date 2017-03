Chợ Sài Gòn vắng bóng mực xé sợi nghi giả

Thông tin về mực một nắng xé sợi nghi giả bán tại Trung tâm thương mại Bà Rịa Vũng Tàu vừa bị cơ quan chức năng thu giữ có nguồn gốc từ TP HCM khiến nhiều khách hàng hoang mang. Ghi nhận của VnExpress.net tại các ngôi chợ nổi tiếng chuyên kinh doanh mặt hàng này ở Sài Gòn như chợ An Đông, chợ Lớn, chợ Bình Tây, chợ Bình Điền... không có loại mực có thể kéo co giãn như thun.











Tại chợ An Đông, mặt hàng mực xé được bán bình thường như các loại khô hải sản khác. Ảnh: Khánh Hòa.



Theo Nhóm phóng viên (VNE)



Tại chợ An Đông, mực một nắng xé sợi được phân thành 2 loại: Mực xé sợi tẩm ướp và không có tẩm ướp, với mức giá chênh lệch vài chục nghìn đồng. Các sạp kinh doanh thực phẩm khô ở đây chứa mực xé sợi trong những túi nilon lớn, khách có thể nếm thử trước khi mua. Bà Hạnh, người kinh doanh mặt hàng này hơn 15 năm cho biết: "Thỉnh thoảng vẫn nghe phát hiện mực làm giả ở nơi này, nơi kia nhưng ở chợ An Đông thì tôi chưa thấy. Ở đây chúng tôi luôn cho khách hàng kiểm tra, dùng thử trước khi mua. Bên cạnh đó, Ban quản lý chợ cũng đi kiểm tra rất nghiêm ngặt nên có hàng giả là bị phát hiện ngay".Mặt hàng này được bán nhiều tại các sạp ở mặt tiền chợ cũng như trong lòng chợ Bình Tây. Mực xé sợi ở đây có hình thức gần giống như loại mực được phát hiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu, tuy nhiên sợi mực ngắn và có xớ thịt rõ ràng. Khi cầm vào tay thì hơi dính và có mùi vị đặc trưng của mực. Nướng lên, loại mực này cho mùi thơm chứ không có hiện tượng cháy khét.Chị An và một số một tiểu thương tại đây cho biết, loại mực này đã được bán từ nhiều năm nay và chưa nghe phàn nàn. "Chúng tôi lấy hàng có nguồn gốc chứng từ nên không có chuyện hàng dỏm". Để chứng minh, chị An mời khách dùng thử để cảm nhận vị ngọt thơm của sản phẩm.Đại diện Ban quản lý Chợ Bình Tây cũng cho hay, từ nhiều năm nay, ban quản lý kết hợp với Đội quản lý thị trường TP HCM thường xuyên kiểm tra nhưng không phát hiện loại mực xé trông giống nhựa như ở Bà Rịa.muc-xe-1-1375349683_500x0.jpgTrên thị trường hiện có hai loại mực xé sợi là mực đã tẩm ướp và mực chưa tẩm ướp. Sợi mực xé ngắn, khi đốt lên có mùi thơm đặc trưng của mực nướng chứ không cháy khét như nhựa. Ảnh: Khánh Hòa.Trong khu thủy sản khô ở chợ đầu mối Bình Điền (quận 8) - nơi tập trung nhiều mặt hàng thủy sản khô cung cấp cho toàn TP HCM không có gian hàng nào bán loại mực này. Một số tiểu thương cho biết chỉ một vài hộ kinh doanh mặt hàng này nhưng chủ yếu là lấy đi bán lại chứ không trưng bày. Đây là nơi được cho một trong những đầu mối cung cấp mực nghi giả đã bị phát hiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu.“Thi thoảng có người đặt mua khô mực xé sợi với số lượng lớn thì một vài chủ vựa mới mua giúp rồi giao luôn cho khách. Chất lượng của mực thì thuận mua vừa bán chứ không biết có phải là mực giả hay không”, một chủ gian hàng khô nói.Anh Hải, một tiểu thương từng kinh doanh mực khô xé sợi tại chợ Bình Điền cho biết, loại khô này hiện ít ai mua do trước đây từng có thông tin chúng được làm bằng nhựa. “Bản thân tôi dù đã đốt thử và không thấy giống nhựa nhưng ế hàng quá nên thôi luôn”, anh Hải nói.Bàn về việc khô mực xé thật hay giả, ông Tài (quận Bình Chánh), một tiểu thương đã có hơn 10 năm kinh doanh mặt hàng thủy sản sấy khô cho rằng chỉ nhìn bằng cảm quan thì chưa thể nói mực có giả hay không. Ông cho biết “Loại này có thể được chế biến từ loại mực rất to, chuyên dùng làm nguyên liệu để chế biến mực xé sợi. Do mực và xớ thịt của mực vốn dai và đàn hồi nên chuyện kéo dài vài tấc là không lạ"."Đây là loại thực phẩm đã được nhà sản xuất sấy chín dùng ăn liền, nếu mang nướng là chế biến sai nên có mùi khét thì không có gì lạ. Tất nhiên muốn biết thực giả một cách chính xác thì cơ quan chức năng phải lấy mẫu xét nghiệm mới có kết luận chính thức được", ông này nói thêm.