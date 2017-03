Chớ vội dùng kháng sinh

Hậu quả là việc lờn thuốc kháng sinh, theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới thì ở xứ mình từa tựa thực phẩm không vệ sinh, cứ gọi là chuyện bình thường!

Đáng tiếc là hơn 3/4 trường hợp viêm họng không cần dùng đến kháng sinh để điều trị hay tối thiểu là không cần dùng ngay kháng sinh do nguyên nhân gây bệnh không do bội nhiễm. Tuy tình trạng ô nhiễm môi trường ở nước ta là rất đáng báo động nhưng điều đó không có nghĩa là ai viêm họng cũng vì vi khuẩn. Cho nên, thầy thuốc ở nhiều nước phương Tây hoàn toàn có lý khi khuyến khích sử dụng phương pháp sinh học.

Lý do thường gặp ở người hay viêm họng là vì cơ thể phản ứng sai lầm dưới hình thức viêm tấy ở vùng nhạy cảm, ở cửa ngõ tiếp xúc với môi trường bên ngoài do khác biệt về nhiệt độ trong môi trường sinh hoạt. Thí dụ: người làm việc trong phòng máy lạnh đóng kín chẳng khác nào tủ nước đá nhưng phải ra vào nhiều lần, trong khi bên ngoài cứ như lò bánh mì; người tuy khỏe thân hơn nhờ ngồi yên sau bàn viết nhưng lại an tọa ngay dưới quạt máy khiến trên đầu thì lạnh nhưng dưới chân lại ấm hơn do mang giày vớ quá kỹ; người phải đội nắng lửa trên đầu nhưng lại dầm chân trong nước quá lâu, như nông dân cực khổ ngoài ruộng; hay như người tắm biển, tắm hồ bơi quá lâu.

Bên cạnh biện pháp súc miệng để thanh trùng vùng hầu họng, có một liệu pháp đơn giản nhưng ít người biết. Đó chính là mượn ngay sự khác biệt nhiệt độ để giải quyết tình trạng viêm tấy cổ họng, dựa trên phản xạ ngoài da để huy động sức đề kháng. Sebastian Kneipp, ngự y của hoàng gia nước Áo, đã sáng chế một liệu pháp để phòng ngừa viêm họng mỗi khi vừa phát hiện cổ họng ngưa ngứa.

Đó là: ngâm hai bàn chân ngập đến mắt cá trong thau nước ấm 400C trong khoảng 5 phút rồi chuyển sang ngâm khoảng 30 giây trong thau thật lạnh bằng cách pha với nước đá đập vụn. Sau đó, ngâm lại vào thau nước ấm 5 phút. Tiếp đó, nằm nghỉ nửa giờ với bàn chân đắp kín nhưng đừng mang vớ.

Muốn tự chế nước súc miệng trị viêm họng, chúng ta nấu khoai tây với nước có chút muối. Khoai thì ăn nóng cho ngon, còn nước pha với chút đường phèn để súc miệng thật chậm nhiều lần trong ngày. Thêm một cách nữa là xắt nhỏ củ hành, ngâm trong mật ong một đêm, sau đó, pha thêm nước lọc theo tỉ lệ một mật, ba nước. Lược sạch xác rồi dùng dung dịch có được để súc miệng, mỗi giờ một lần.