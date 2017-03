Chọc vào ổ điện, bé 11 tháng tuổi bị cháy tay

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1, tuần qua Bệnh viện vừa tiếp nhận trường hợp bé trai 11 tháng tuổi, tên là L.Đ.Q., trú tại Đức Hòa, Long An bị điện giật nặng.

Bé Q. đang nằm điều trị tại BV Nhi đồng 1 (ảnh theo BV Nhi đồng 1)

Các bác sĩ tại đây cho biết, trong lúc người nhà đang ở trong bếp thì bé Q. bò quanh nhà, khi tới gần ổ điện, bé đã chọc tay vào đó dẫn tới bị giật nặng rồi bất tỉnh. Người nhà từ trong bếp nghe thấy tiếng kêu của bé thì chạy ra và thấy bé đang nằm hôn mê bất động, tay trái còn dính vào ổ điện nên tức tốc cắt cầu dao điện rồi kéo trẻ ra ngoài, hô hấp nhân tạo, sau đó đưa bé đến bệnh viện.



Khi tới Bệnh viện Nhi đồng 1, bé Q. có biểu hiện tím tái, co gồng tòan thân, ngón áp út tay trái của bé bị cháy xém do điện giật. Các bác sĩ tại đây đã siêu âm não, chụp CT cho bé, hỗ trợ hô hấp cho bé, điều trị chống co giật, chống phù não và cắt lọc vết thương do điện giật gây ra cho bé. Đến nay, sau thời gian điều trị, tình trạng của bé đã dần cải thiện.



Qua trường hợp này, các bác sĩ tại Bệnh viện đã đưa ra một số hướng dẫn về cách sơ cứu cho trẻ khi bị tai nạn như trên:



- Cắt nguồn điện ngay lập tức bằng cách tắc công tắc, ngắt cầu dao điện hoặc rút phích cắm điện

- Nếu không với tới được dây điện, công tắc thì đứng trên vật khô cách điện như hộp gỗ, tấm cao su hay nhựa, dùng cây cán chổi hay chiếc ghế đẩu đẩy mạnh tay chân người bị nạn ra khỏi nguồn điện

- Tuyệt đối không được sờ vào người bị nạn nếu người đó chưa được tách ra khỏi nguồn điện

Sau khi đã ngắt điện

- Nếu người bị nạn bất tỉnh: kiểm tra nhịp thở, mạch đập và cấp cứu hà hơi thổi ngạt, ấn tim khi cần thiết

- Nếu người bị nạn gần như bình thường, không bị thương tích, khuyên người bị nạn nghỉ ngơi và theo dõi. Nếu thấy có dấu hiệu nghi ngờ bệnh nặng hơn thì đưa người bị nạn tới cơ sở y tế.

Theo H.A (ANTĐ)