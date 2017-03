Chơi thể thao: Làm sao giảm thiểu đứt dây chằng?

Danh thủ Trần Minh Chiến kể chuyện chấn thương Năm 1993, hai năm sau khi rời trường năng khiếu nghiệp vụ thể thao về đầu quân cho đội bóng đá Công An TP.HCM, trung phong Trần Minh Chiến dính chấn thương đầu gối trong trận gặp Bình Dương. Cứ tưởng chấn thương nhẹ, anh chườm đá, xoa bóp và chữa trị bằng phương pháp cổ truyền của một thầy lang vùng Chợ Lớn là tiêm thuốc giảm đau thẳng vào đầu gối. Ỷ sức trẻ cộng với khát khao được ra sân thi đấu, nhiều lúc Minh Chiến nén đau vào sân đá với đầu gối quấn băng trắng. Chấn thương không hồi phục, càng cố đá thì dây chằng càng đè sâu xuống nên anh bị bể bao hoạt dịch giữa khớp gối, hai đầu xương cọ vào nhau liên tục dẫn tới việc bể sụn chêm. Sau SEA Games 18, Minh Chiến được phẫu thuật gọt bớt sụn chêm bị bể, do nghỉ đá lâu ngày nên tăng cân rất nhanh. Khi ấy, HLV đội tuyển VN Weigang đưa thêm bài tập riêng để giảm cân. Tập mười ngày, anh giảm liền 5kg. Nhưng tai họa đến ngay tức khắc - cơ thể đang yếu, các cơ cùng khớp gối không khỏe, dây chằng bị nhão do lượng vận động quá tải dẫn tới việc dây chằng chéo trước và chéo trong bị đứt. Minh Chiến buộc phải giải nghệ vào năm 1996 khi mới hơn 24 tuổi. Minh Chiến đã đưa ra lời khuyên để các cầu thủ hạn chế khả năng dính chấn thương đầu gối: “Tránh tối đa những buổi tiệc tùng vô bổ để nghỉ ngơi thích hợp. Chẳng may bị chấn thương gối thì bắt buộc phải chữa trị tích cực, đúng địa chỉ. Chữa trị xong, cần tập vật lý trị liệu đúng bài bản để dần lấy lại phong độ. Khi quay lại tập hoặc thi đấu, nếu đầu gối nhói đau hay ê ẩm thì phải ngưng tập và đến gặp bác sĩ thể thao để chụp phim xem tình trạng chấn thương ra sao. Tuyệt đối không được giấu bác sĩ của CLB hay HLV trưởng về tình trạng chấn thương”. SĨ HUYÊN ghi