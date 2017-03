“Chơi trận giả” coi chừng vô sinh

Giả vờ “bắn đạn” khi bạn tình “thăng hoa”



Có không ít quý ông thường xuyên rơi vào cảnh về nhà lúc nửa đêm. Để xua tan nỗi hoài nghi, sự bực bội của vợ, họ thường phải vận dụng khả năng vốn có. Tuy nhiên, do muốn giữ gìn long thể không ít quý ông đã sử dụng kế “chơi trận giả” mà theo suy nghĩ của họ là để tiết kiệm tinh lực. Trong khi, theo quy luật thông thường, chuyện “ân ái” của người đàn ông phải trải qua 4 giai đoạn: Hưng phấn, cương cứng, giao hợp và “xuất binh”.



Hầu hết, nam giới “chơi trận giả” đều cho rằng, đây là điều bất đắc dĩ phải làm. Vì hồi kết của cuộc “ái ân” bao giờ cũng đem lại khoái cảm tột đỉnh không chỉ cho người đàn ông mà cho cả bạn tình. Tuy nhiên, anh Lý Thiệu M, ngách 5/134 đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội vẫn cố tình triệt tiêu giai đoạn này với suy nghĩ đơn giản là sẽ tiết kiệm được sức khỏe.



Anh M tâm sự: “Tôi phụ trách phòng marketing của một công ty sản xuất. Giáp Tết có rất nhiều đối tác làm ăn, đặt hàng Tết nên chuyện nhậu nhẹt, bù khú thường xuyên xảy ra. Người lúc nào cũng mệt rã rời, nhưng hôm nào cũng tối mịt mới được về nhà. Lúc đó, chỉ muốn đặt lưng xuống giường rồi ngủ một mạch đến sáng. Nhưng hễ nghe thấy tiếng kẹt cửa của tôi ở ngoài ngõ là vợ dù đã lên giường đi ngủ cũng vùng dậy, đứng chống nạnh giữa cửa lục vấn, nghi ngờ này nọ. Giải thích nhiều lần nhưng cô ấy vẫn không thỏa mãn. Nên cách giải quyết mâu thuẫn nhanh nhất của tôi vẫn là “trên giường”. Để chiều lòng vợ nhưng cũng muốn giữ sức khỏe cho công việc ngày hôm sau nên tôi thường xuyên phải dùng hạ sách “bắn đạn giả” khi bà xã đã “thăng hoa””.



Tuy nhiên, trên thực tế không phải nam giới sử dụng đến thủ thuật mà có thể qua mắt được các quý bà. Nhiều phụ nữ thường xuyên rơi vào tình cảnh này cảm thấy rất bất an. Chị Nguyễn Thị D thổ lộ: “Lúc vợ chồng cũng nhau tận hưởng cảm xúc riêng tư là lúc cả hai cảm thấy gắn kết, yêu thương nhau nhiều nhất. Nhưng khi biết anh ấy thường xuyên giả vờ “bắn đạn”, tôi cảm thấy mình bị chồng qua mặt, bị lừa dối. Suy nghĩ chồng không còn yêu thương mình nữa lại xuất hiện. Ngay cả những lúc hai vợ chồng có chuyện vui vẻ, lúc cùng nhau lên giường suy nghĩ chồng lại bắt đầu giả vờ say đắm, giả vờ yêu thương là tôi không còn tha thiết gì đến “chuyện đó” nữa”.



Tệ hơn không ít phụ nữ đã bị mất cảm giác khi biết rõ tiểu xảo của chồng. Một phụ nữ xin giấu tên tâm sự: “Tôi cảm thấy bị chồng lừa dối, anh ấy “yêu” nhưng không yêu hết mình mà ngay cả khi đang tay trong tay có chút “vốn quý” cũng giữ lại làm của riêng. Lâu dần tôi mất cảm xúc khi “ái ân” cùng chồng”.

Thường xuyên "chơi trận giả" sẽ gây tổn hại thần kinh. Ảnh: Internet





Tổn hại thần kinh vì đột ngột ngưng chiến



Theo các chuyên gia nghiên cứu về lĩnh vực tình dục, nam giới khi “thủ tiêu” giai đoạn thứ tư cũng gây cho họ không ít ức chế không đáng có. Theo phân tích của BS. Nguyễn Trọng Thích, chuyên gia tư vấn, Trung tâm Tư vấn bác sĩ Lê Quang Hồng, bất cứ sự can thiệp nào trái tự nhiên cũng gây hại cho sức khoẻ. Và tất nhiên nó không phải là cách giữ sức như các quý ông nhầm tưởng vì khi được kích thích đầy đủ, “cậu bé” sẽ tự động “xuất binh” không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của nam giới. Thậm chí, khi đó nam giới có muốn kìm giữ để “câu giờ” cũng khó có thể thực hiện được.



Trong tình trạng nam giới “bắn đạn giả” khi bạn tình đã “lên đỉnh” thì thường suốt quá trình “ái ân”, họ phải rất căng thẳng để điều khiển lý trí, ngăn không cho cảm xúc lấn sân. Thậm chí, họ phải nhắm mắt nghĩ đến các tình huống A, B, C trong ngày như những hợp đồng đang còn dở dang, cuộc thuyết khách vào ngày mai... mới thắng được cảm xúc đang độ “hưng thịnh”.



Do đó, khi bạn tình đã “thăng hoa” thường họ rơi vào tình trạng rất khó chịu như đau đầu, bứt rứt không yên do hưng phấn tình dục không được đáp ứng đầy đủ, gây hại cho thần kinh. Nếu thường xuyên “ngưng chiến” vào giữa đỉnh “cao trào” này thì sự khoái cảm trong lần ân ái sau giảm đi rất nhiều. Thậm chí, làm rối loạn quy luật hoạt động thông thường của “cậu nhỏ” không thể “xuất binh” được nữa.



Chuyên gia tư vấn, BS Phạm Thị Vui, Trung tâm tư vấn Hiếu Thảo cũng cho biết: “Phụ nữ rất nhạy cảm, không dễ “bị lừa” như suy nghĩ của cánh mày râu. Do đó, khi chồng “chơi trận giả”, phụ nữ thường bị cảm giác hụt hẫng. Vì khi đến độ cao trào, nam giới “xuất binh” là phụ nữ cảm nhận được rõ ràng nhất.



Khi nam giới “xuất quân”, cơ thể họ đón nhận một cách hân hoan mỹ mãn. Nhưng giây phút họ chờ đợi không đến chẳng khác nào người chạy thi còn vài bước nữa đến đích thì đột ngột dừng lại khiến họ rơi vào trạng thái bị hẫng. Thường xuyên rơi vào tình cảnh này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những lần sau, thậm chí bị lãnh cảm là điều khó tránh khỏi”.



Cũng theo BS Phạm Thị Vui, đã có không ít phụ nữ gọi điện đến Trung tâm “dở khóc, dở mếu” thắc mắc: Chồng không “xuất quân” mà vẫn mang thai. Nhưng khi tìm hiểu về phương pháp tránh thai, các chị vợ thường nói là chồng có tuyệt chiêu tránh thai bằng cách quan hệ không xuất quân thì việc giải đáp khúc mắc trở nên dễ dàng.



Vì đây là biện pháp tránh thai dở nhất, bản thân các đức ông chồng trong hoàn cảnh đó sẽ không tỉnh táo để biết được khi nào “pháo thủ” bóp cò. Nên tình trạng “súng” bị cướp cò là điều dễ xảy ra. Thậm chí, ngay cả khi cố nén nhưng chỉ cần vài viên “đạn” lọt qua tầm kiểm soát, bạn tình của họ sẽ bị “dính chưởng”.



Hậu hoạ khôn lường



Khi chúng tôi đề cập đến vấn đề này, không ít chuyên gia đã thốt lên rằng, đây là điều hết sức dại dột của cánh mày râu. Chẳng khác nào người có phúc mà không dám hưởng mà tự mình rúc vào bụi gai.



TS. Lê Vương Văn Vệ giải thích, việc “nín nhịn” sẽ khiến tốc độ phục hồi máu ở cơ quan sinh dục chậm lại, “túi hạt” trong trạng thái xung huyết kéo dài, các mao mạch trong “túi hạt” bị rách, dẫn đến viêm tinh hoàn, viêm tuyến tiền liệt. Tệ hơn là “cậu nhỏ” sẽ rơi vào tình cảnh bi đát, có như không do tình trạng hưng phấn, khát vọng tình dục vẫn chưa được đáp ứng làm tăng gánh nặng cho hệ thống thần kinh và cơ quan sinh dục, kết quả dẫn đến liệt dương.



BS Nguyễn Trọng Thích phân tích thêm, một hậu hoạ khôn lường mà khi sử dụng biện pháp giữ sức không phải lối này là “cậu nhỏ” có thể bị ung thư. BS Thích giải thích: “Túi hạt” là cơ quan sản xuất và chứa đựng “tinh binh”. Khi “ân ái” máu dồn vào các mao mạch làm cho tiền liệt tuyến và các cơ quan nhạy cảm khác trong trạng thái xung huyết.



Nếu tuân thủ đúng quy luật nghĩa là sau khi bắn “đạn” khoảng 3 phút, 60% lượng máu dồn về các mao mạch sẽ được rút đi. Khoảng 15 phút sau thì mọi trạng thái của cơ thể trở lại bình thường. Nếu kìm nén không bắn “đạn”, trạng thái xung huyết sẽ kéo dài, tiền liệt tuyến và các mao mạch trong tinh hoàn bị tổn thương, vỡ ra có thể dẫn đến ung thư tiền liệt tuyến.