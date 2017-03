Chọn đồ chơi an toàn cho bé

Các nội dung được thể hiện đầy đủ theo quy định trên bao bì một sản phẩm nội địa

Một mẫu đồ chơi nhập khẩu được dán tem CR phía trước và nhãn phụ phía sau.

Theo PNO

Đại diện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, thuộc Sở Khoa học Công nghệ TP HCM khẳng định, đồ chơi trẻ em sản xuất trong nước hoặc đồ chơi nhập khẩu chỉ được phép lưu thông trên thị trường sau khi đã trải qua quá trình kiểm định chất lượng, các chỉ tiêu về an toàn với trẻ nhỏ theo quy định của nhà nước. Tùy theo loại đồ chơi mà các kỹ thuật viên sẽ kiểm định sản phẩm đó theo những chỉ tiêu nhất định.Nếu đạt yêu cầu và được phép lưu thông trên thị trường, đồ chơi sẽ được cấp giấy chứng nhận hợp quy và gắn dấu hợp quy (CR) theo quy chuẩn kỹ thuật QCVN 3:2009/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em.Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em bao gồm các tiêu chuẩn về cơ lý, chống cháy, hóa học, giới hạn hợp chất hữu cơ độc hại, hàm lượng formaldehyt… Các tiêu chuẩn này tương đương hoặc tuân theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và tiêu chuẩn châu Âu (EN).Cụ thể, một lô hàng đồ chơi sản xuất trong nước hoặc lô hàng nhập khẩu từ nước ngoài sẽ phải gửi mẫu đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Quatest 3) hoặc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn (Quacert) để kiểm định.Có thể nói, quy định của nhà nước về đồ chơi an toàn cho trẻ nhỏ rất chặt chẽ. Các sản phẩm sau khi trải qua quá trình kiểm định sẽ có những dấu hiệu nhất định để người tiêu dùng nhận biết. Theo đó, các sản phẩm lưu thông trên thị trường phải có nhãn hàng hóa phù hợp theo qui định, bao gồm các nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt (nhãn phụ) như sau:Đối với đồ chơi, hiện nay các công ty được phép tự in hoặc dán tem CR lên sản phẩm đã qua chứng nhận hợp quy. Vì lẽ đó, mẫu tem này không giống nhau ở các sản phẩm hoặc lô hàng khác nhau. Tóm lại, món đồ chơi an toàn cho bé sẽ thể hiện bởi 2 yếu tố: có dán tem hợp quy CR và có nhãn phụ tiếng Việt rõ ràng với các nội dung bắt buộc. Nếu thỏa 2 yêu cầu trên, đồ chơi đảm bảo đã trải qua quá trình kiểm tra của cơ quan nhà nước, đạt các tiêu chuẩn an toàn cho trẻ nhỏ theo quy định.Ngoài ra, bằng mắt thường, người tiêu dùng có thể tự thẩm định bằng cách chỉ chọn những đồ chơi có bao bì nguyên vẹn, sắc nét, ghi chú rõ ràng đơn vị chịu trách nhiệm về sản phẩm đó.