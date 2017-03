Chống "mất bóng trước vòng cấm địa"

(P.Vinh - Đà Nẵng)



Theo BS ĐỖ MINH TUẤN (TTO)



Tôi định thử nhưng không biết có nên không?Điều trị xuất tinh sớm cần căn cơ, có khi trong uống ngoài thoa mới khỏi. Tuy nhiên nếu đúng do chưa quen thì có vài mẹo có thể giúp:- Những "dữ liệu nóng" từ phía quí cô là thủ phạm chính gây "súng cướp cò” ở quí anh. Giải pháp là ngắt đường truyền bằng cách ngó lơ đi nơi khác (nhìn lên trần đếm thằn lằn chẳng hạn). Càng hay nếu lái tâm trí ra xa tâm bão (nhẩm căn bậc hai của 456 hay điểm lại trận M.U - Chelsea đêm qua chẳng hạn). Nội dung lo ra càng... không vui càng hiệu quả (tiền thuê nhà đến kỳ đáo hạn chẳng hạn). Triệt để nhất là nhắm mắt lại nhưng trông... khổ hạnh quá.- Kích thích tại chỗ là đồng phạm kế tiếp. Có vài cách cách ly "chàng" khỏi nữ sắc như đánh thuốc tê, mang nhiều bao cao su. Tập điều khiển cơ vùng chậu (co bóp giúp phóng tinh), ngâm mông vào chậu nước lạnh trước khi hành sự (tê cơ vùng chậu). Sau rốt chỉ có cách dùng condom là khả thi hơn cả. Luyện cơ vùng chậu được nhắc đến nhiều nhưng rất khó hiệu quả. Khống chế được xuất tinh là công phu cái thế mà quí ông nào đạt được đáng phải xếp vào bậc kỳ nhân xưa nay hiếm.- Giải pháp mà anh bạn đồng nghiệp của bạn chỉ tạm gọi là khổ nhục kế. Mục đích lợi dụng cảm giác đau để cắt tiến trình xuất tinh (giống như trẻ đang vui mà bị cốc vào đầu vậy). Nghe có lý nhưng coi chừng tác dụng ngược, răn đe mạnh tay quá không khéo những lần sau chim bị tên sợ cả cành cong luôn thì khổ.- Thay đổi tư thế cũng là một cách thử. Quí anh có thể nhận ra với tư thế nào thì hay bị "mất bóng trước vòng cấm địa" nhất để tránh. Chuyển từ mặt đối mặt sang mặt đối lưng chẳng hạn.- Giải pháp sau cùng là khi cảm thấy sắp xuất tinh thì lập tức ngưng lại, án binh bất động vài phút chờ cơn hưng phấn qua đi rồi tiếp tục. Người ta cho rằng áp dụng chiến thuật "vừa đánh vừa đàm" này nhiều lần thì tình hình sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên xét kỹ hơi phi thực tế bởi những chàng trai bị xuất tinh sớm thì khả năng nhận biết thời điểm zero trước phóng tinh hầu như không thể (nên mới có chuyện nhẵn túi lúc nào không hay). Chưa kể "ngừng bắn" liên tục như thế rất dễ làm quí cô... bất bình.