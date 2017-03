Chóng mặt không hẳn do rối loạn tiền đình

Đáng nói là không ít bệnh nhân hài lòng vì được định bệnh là “rối loạn tiền đình”. Không hẳn sai, vì rối loạn tiền đình đúng là một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất thăng bằng đến độ nạn nhân có thể ngã sầm vì bất ngờ tối tăm mặt mũi đi kèm với nôn mửa. Nhưng nếu vì thế rồi cứ hễ chóng mặt thì gán hết tội cho tiền đình thì khổ cho bệnh nhân.

Thống kê được thực hiện trong năm vừa qua ở TP.HCM với 100 bệnh nhân nam nữ đến phòng khám vì chóng mặt lại vì các lý do ít ai ngờ tới.

Huyết áp dao động

Chóng mặt có thể vì huyết áp cao nhưng thường hơn là do huyết áp thấp. Bệnh này phát hiện không khó, chỉ cần đo huyết áp vài lần thì biết ngay. Ấy vậy mà không thiếu bệnh nhân uống thuốc trị chóng mặt cả tháng nhưng chưa hề đo huyết áp lần nào. Nhiều khi chỉ vì quá đơn giản nên không ai thèm để ý.

Bệnh trong loa tai

Hệ thống loa xoắn ốc bên trong ống tai gắn liền với tình trạng quân bình của cơ thể. Viêm tai giữa, rối loạn thính lực, thiếu máu trong loa tai vì xơ vữa vi mạch… là kẻ phá hoại giấu tay rất khéo khiến nạn nhân lúc nào cũng có khuynh hướng nghiêng về một phía. Những cơn chóng mặt khi đó sớm muộn không mời cũng đến. Tình trạng này càng rõ nét hơn nữa ở người quen nghe nhạc quá lớn với tai nghe, với đối tượng thường nghiêng đầu vì dùng điện thoại quá thường.

Nghe nhạc quá lớn với tai nghe cũng có thể gây chóng mặt. Ảnh: 123rf.com

Thoái hóa cột sống cổ

Không hẳn lúc nào chóng mặt cũng do mũi tên phía trước đâm trúng tiền đình mà do đánh lén từ phía sau, từ cột sống cổ bị thoái hóa hoặc bị chèn ép sao đó. Đây cũng là hình ảnh thường gặp ở người có tư thế ngồi quá căng thẳng trước màn hình vi tính, máy truyền hình… cũng như ở những người phải làm việc đơn điệu nhiều giờ trong dây chuyền sản xuất.

Khỏi nói dông dài cũng biết có uống cả lố thuốc cũng như không nếu chưa giải quyết cho xong nguyên nhân nằm ngay… sau ót!

Tăng áp lực nội nhãn

Vì hay nhức đầu nên bệnh nhân có khuynh hướng đến ngay bác sĩ tai mũi họng vì tưởng viêm xoang. Điều này thật đáng tiếc vì thống kê thực hiện ở TP.HCM với 100 nữ nhân viên làm việc trong văn phòng cho thấy không dưới 30% đã bị tăng áp lực nội nhãn và rối loạn điều tiết thị giác nhưng chưa biết.

Đáng tiếc hơn nữa là chỉ cần ít phút để xác minh nguyên nhân qua bác sĩ nhãn khoa. Đáng nói hơn nhiều là 3/4 số đối tượng này tuy đã tốn công tốn của tìm thầy chạy thuốc nhưng phải chịu cảnh chóng mặt khi đổi tư thế vì “bị” điều trị trật tuyến. Có nạo xoang đến sạch túi thì người bệnh vẫn tiếp tục sống với cảm giác xoay mòng mòng!

Phản ứng phụ của thuốc

Không kể đến chuyện choáng váng vì giá thuốc, nhiều loại thuốc khi dùng lâu dài như thuốc hạ áp, thuốc chống trầm cảm, thuốc động kinh, thuốc an thần và ít ai ngờ, cả thuốc lợi tiểu cũng có thể làm người dùng thuốc chóng mặt. Do đó, trong nhiều trường hợp chóng mặt của người cao tuổi vốn phải dùng thuốc mỗi ngày, cần báo ngay cho thầy thuốc để kịp thời rà lại phác đồ điều trị và thay đổi thuốc nếu nghi ngờ thuốc nào đó là lý do sinh bệnh.

Chuyện đời xưa nay vẫn thế. Nhiều khi chỉ vì nghe êm tai mà khổ cả đời. Đừng quên là bệnh nào cũng thế, chẩn đoán sai thì cho dù có thuốc thánh trong tay cũng bằng không. Hễ chữa hoài không xong thì phải xem lại chẩn đoán.

Chóng mặt là sự rối loạn việc giữ thăng bằng cho cơ thể trong không gian. Cơ thể chúng ta được giữ thăng bằng nhờ các hệ thống: tai trong ghi nhận chuyển động lên xuống, qua lại của đầu; mắt phát hiện các chuyển động của cơ thể trong không gian; da lòng bàn chân ghi nhận áp lực tiếp xúc của cơ thể với mặt đất; các cơ, khớp xương ghi nhận chuyển động các chi và thân mình. Hệ thần kinh trung ương phối hợp tất cả các thông tin trên và cho chúng ta cảm giác về vị trí của mình trong không gian.

Bác sĩ LƯƠNG LỄ HOÀNG, Trung tâm Điều trị Oxy cao áp, TP.HCM