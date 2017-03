Ông Jean Marc Olivé, Trưởng đại diện của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tại Việt Nam, cho biết như trên tại hội nghị triển khai Thông tư 18/2009 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở khám, chữa bệnh do Bộ Y tế kết hợp với WHO tổ chức tại TP.HCM vào ngày 27-11.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh Phạm Đức Mục cũng cho biết nhiễm khuẩn bệnh viện là nguyên nhân làm tăng tỉ lệ tử vong, kéo dài thời gian nằm viện và chi phí điều trị. Hiện nay, tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện cả nước trung bình 4%-7,8%. Lý giải vấn đề này, ông Mục cho rằng công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện còn gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị...

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, Thông tư 18/2009 yêu cầu mọi người, kể cả nhân viên y tế phải rửa tay khi vào bệnh viện và tuân thủ nhiều quy định khác về vệ sinh. Thông tư sẽ có hiệu lực vào ngày 1-12.

DUY TÍNH