Chống sai sót trong bệnh viện

Ông NGUYỄN TRỌNG KHOA, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế: Có những tiêu chí không có tiền vẫn làm được Lâu nay các BV vẫn làm các giải pháp nâng cao chất lượng BV. Tuy nhiên, quản lý chất lượng là vấn đề mới, có một số BV triển khai. Kinh nghiệm quốc tế và thực tế triển khai tại Việt Nam thì thấy cần có một cán bộ quản lý và có hệ thống thực hiện đo lường chất lượng mà Việt Nam chưa có. Bộ Y tế sẽ ban hành Bộ tiêu chí chất lượng BV và thông tư hướng dẫn thực hiện. Bộ tiêu chí này nó nhìn từ nhiều phía: người bệnh, BV và cơ quan quản lý, đưa ra những tiêu chí hoàn toàn mới mà quy chế BV không có như: hội đồng, phòng, tổ quản lý chất lượng BV, mạng lưới, nhân viên chuyên trách. Bộ tiêu chí có 35 tiêu chí đặt ra. Cái mới nhất là đưa ra góc nhìn từ phía người bệnh (15 tiêu chí). Các tiêu chí này đều nói bệnh nhân có lợi ích gì mà đôi khi phía BV chưa quan tâm nhiều, như giải quyết chờ đợi, thủ tục khám bệnh, vệ sinh BV… Lâu nay các BV cứ nghĩ làm tốt về chuyên môn thì đã là tốt rồi nhưng chưa đủ. Ngoài ra, có những tiêu chí không có tiền vẫn làm được. Có tiêu chí phải đầu tư tài chính ban đầu nhưng lợi ích là nó sẽ được bù đắp. Do đó bộ tiêu chí này ra đời hoàn toàn các BV có thể làm được. TS-BS TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc BV Nhi đồng 1: Cần kiểm định, đánh giá Trên thế giới, các nước phát triển thường chọn bộ tiêu chí chất lượng của tổ chức kiểm định chất lượng quốc tế JCI (Joint Commission International) để phấn đấu và được công nhận. Các nước đang phát triển thường xây dựng bộ tiêu chí chất lượng quốc gia và do cơ quan tổ chức kiểm định chất lượng độc lập trong nước đánh giá. Tại Việt Nam, hiện nay việc xây dựng bộ tiêu chí quốc gia về chất lượng BV với nội hàm là cụ thể hóa sáu mục tiêu chất lượng của WHO (an toàn, hiệu quả, người bệnh làm trung tâm, hiệu năng, kịp thời và công bằng), phù hợp với hoàn cảnh kinh tế - xã hội của đất nước là hoàn toàn phù hợp với xu thế chung. Nhưng nếu chỉ dừng ở bộ tiêu chí chất lượng thì chưa đủ, mà trong tương lai rất cần có một tổ chức kiểm định chất lượng độc lập để đánh giá chất lượng các BV, trên cơ sở đánh giá chất lượng để ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi của các BV tương xứng với mức chất lượng được đánh giá. Trong khi chờ các hoạt động trên, xuất phát từ những yêu cầu thực tế, các BV cần chủ động vận dụng các nguyên lý quản lý chất lượng vào hoạt động cải tiến chất lượng BV. Bên cạnh việc phát triển nguồn nhân lực và các kỹ thuật chuyên sâu, cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật của BV, còn nhiều vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cần được chú trọng và có giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng trong cung ứng các dịch vụ khám, chữa bệnh tại các BV. Đó là: Ứng dụng nguyên lý quản lý nguy cơ lâm sàng nhằm cải thiện an toàn người bệnh; sắp xếp lại và cải tiến các quy trình khám, chữa bệnh, nhất là bảo hiểm y tế nhằm giảm bớt những thủ tục hành chính gây phiền hà cho người bệnh và cả nhân viên y tế; xây dựng và đảm bảo sự tuân thủ phác đồ điều trị, tăng cường giám sát tính hợp lý trong chỉ định xét nghiệm, kê đơn nhằm hạn chế gia tăng chi phí điều trị; ứng dụng nguyên lý quản lý tinh gọn trong quản lý cung ứng thuốc, vật tư y tế nhằm tránh lãng phí; cải tiến hoạt động thông tin truyền thông trong BV gắn liền với thực hiện quy tắc giao tiếp ứng xử nhằm cải thiện sự hài lòng của người bệnh. Để thực hiện hiệu quả những vấn đề trên, đòi hỏi sự quyết tâm của lãnh đạo BV. Sự tham gia với tinh thần trách nhiệm cao theo từng vị trí công tác của mỗi nhân viên BV, hướng đến tính chuyên nghiệp trong cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh, đáp ứng sự mong đợi của người bệnh, đó là BV sẽ ngày một tốt hơn, an toàn hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và hài lòng hơn.