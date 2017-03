Chú ý bệnh não mô cầu

Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành, các viện trực thuộc về việc phòng, chống dịch bệnh mùa lễ hội năm 2012. Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, trong tháng 1 chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh tả nào. Hiện bệnh tay-chân-miệng đứng đầu với khoảng 2.240 trường hợp mắc, trong đó có một trường hợp tử vong, tiếp theo là sốt xuất huyết với hơn 1.800 trường hợp mắc (giảm 34% so với cùng kỳ). Hiện có hai địa phương ghi nhận có bốn trường hợp mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu và không có tử vong. So với cùng kỳ năm 2011, số mắc viêm màng não do não mô cầu giảm hơn 80%. Về dịch cúm A (H5N1), từ đầu năm 2012 tới nay ghi nhận hai bệnh nhân mắc cúm A (H5N1) và cả hai đều đã chết.