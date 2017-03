Chữa bệnh bằng… “kung fu”

Yêu cầu ngưng ngay việc khám chữa bệnh trái phép Chiều 1-8, từ thông tin củaPháp Luật TP.HCM, Phòng Y tế quận Tân Phú (TP.HCM) kết hợp cùng chính quyền địa phương đã kiểm tra và yêu cầu thầy Yên (Võ Hoàng Yên, quê huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) ngưng ngay buổi khám, chữa bệnh tại số 114 Hòa Bình, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Trong buổi làm việc, ông Yên cho biết ông tốt nghiệp Trường Trung học Quân y II, khóa 2006-2008, do chưa đủ thâm niên nên chưa đăng ký hành nghề y. Theo ông Yên, đây là lần thứ hai ông chữa bệnh tại địa chỉ này. Trước đây, ông từng khám và chữa bệnh cho bà con ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Do không có giấy tờ pháp lý nên ông bị Phòng Y tế huyện Cái Nước phạt hành chính khoảng 2 triệu đồng! Thầy Yên đang viết tường trình sau khi cơ quan chức năng vào kiểm tra. Ảnh: HUYỀN VI Bác sĩ Vũ Minh Chiêu, Trưởng Phòng Y tế quận Tân Phú, cho biết: "Ông Yên hành nghề y trái phép vì không có chứng chỉ và giấy đăng ký hành nghề y nên chúng tôi yêu cầu ông Yên ngừng ngay việc khám, chữa bệnh tại cơ sở này”. Ngoài hành nghề y trái phép, ông Trần Minh Vương, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Thạnh, còn cho biết ông Yên tự tổ chức khám, chữa bệnh không thông qua chính quyền địa phương là sai quy định. Về vấn đề lá rau trai có thể chữa được bệnh mù mắt, bác sĩ Trần Văn Năm, Phó Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM, cho biết: “Chưa có tài liệu hoặc công trình nghiên cứu nào cho thấy cây rau trai có thể chữa được bệnh mù mắt. Rau trai chỉ có tác dụng tiêu độc, lợi tiểu và giải nhiệt”. Ông Yên giải thích với phóng viên: “Lá rau trai không có tác dụng chữa được bệnh mù mắt mà nó chỉ là phương tiện để tôi dùng thêm một thủ thuật cá nhân làm cho người mù có thể sáng mắt”!. Ông Yên cũng khẳng định bài thuốc này do ông tìm ra, không hề học ở trường lớp hoặc sách vở nào.