Chữa bệnh hay quên

Ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ tuổi đi khám bệnh chỉ vì hay quên. Hiện mỗi tháng phòng khám thần kinh Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TP.HCM tiếp nhận 400-600 bệnh nhân đến khám với lý do này.

"Người bệnh uống vào thấy khỏe hơn trước, do vậy mang lại cảm giác tiếp nhận thông tin tốt hơn chứ không phải là sản phẩm đã khôi phục được trí nhớ như quảng cáo" Bác sĩ Trần Mạnh Hùng

Hay quên, triệu chứng của nhiều bệnh

“Trước đây trí nhớ của tôi rất tốt nhưng giờ tôi không thể nào nhớ được nhiều như xưa, thậm chí còn rất hay quên, kèm theo đau mỏi cơ, đau đầu và chóng mặt, mất ngủ”, bác sĩ Trần Mạnh Hùng, phó khoa nội thần kinh Bệnh viện Nhân Dân Gia Định TP.HCM, cho biết nhiều người phàn nàn về trí nhớ của mình như thế. Điều đáng nói là phần lớn bệnh nhân này lại là những người trẻ (30-40 tuổi).

Bác sĩ Võ Đôn, phụ trách khoa nội thần kinh Bệnh viện Nhân Dân 115 TP.HCM, lưu ý biểu hiện hay quên là triệu chứng của rất nhiều bệnh. Do vậy, muốn chữa được chứng hay quên cần tìm được nguyên nhân gây ra triệu chứng này. Nhiều bệnh thực thể có biểu hiện hay quên như bệnh nhân sau đột quỵ các chấn thương não ở người lớn tuổi như bị máu tụ dưới màng cứng mãn tính (chấn thương này thường xảy ra khi bị té và đập đầu nhẹ vào tường nhưng không biết, hoặc té trong lúc say xỉn nên không nhớ). Ngoài ra, còn có những trường hợp teo vỏ não do mắc một bệnh di truyền hoặc nghiện rượu bia mãn tính, bệnh lý thoái hóa não...

Người mắc bệnh gan, thận mãn tính mà không biết hoặc bệnh phổi mãn tính gây thiếu oxy não cũng có triệu chứng hay quên. Bệnh Alzheimer gây sa sút trí tuệ với triệu chứng ngày càng nặng do giảm chức năng não ngày càng nặng nề. Những bệnh này cần được bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán bệnh và điều trị bằng thuốc chuyên biệt. Bệnh viện Nhân Dân 115 cũng tiếp nhận nhiều trường hợp đến khám với lý do hay quên. Khi các bác sĩ khám và làm các xét nghiệm để chẩn đoán thì phát hiện có máu tụ dưới màng cứng mãn tính. Những trường hợp này đã được phẫu thuật vì nếu để lâu sẽ dẫn đến tình trạng hôn mê.

Còn bác sĩ Mạnh Hùng cho rằng phần lớn người trẻ tuổi phàn nàn về trí nhớ của mình không phải là những người mắc bệnh lý suy giảm trí nhớ thật sự mà do những người này thường mắc một trong các hội chứng rối loạn lo âu, trầm cảm, căng thẳng kéo dài hoặc stress cấp tính, áp lực công việc, rối loạn giấc ngủ làm giảm tập trung chú ý và ảnh hưởng đến trí nhớ của người đó.

Nhiều bệnh nhân đến khám kể lại khi phát hiện mình hay quên đã mua những loại thực phẩm chức năng được quảng cáo có tác dụng làm tăng trí nhớ và khôi phục trí nhớ về uống, nhưng uống hoài vẫn... không bớt quên nên đi khám. Theo bác sĩ Mạnh Hùng, khi người bệnh đọc trên những sản phẩm này thấy quảng cáo có tác dụng với đúng những triệu chứng mà họ đang có như đau đầu, chóng mặt, suy giảm trí nhớ nên tin tưởng sản phẩm sẽ có hiệu quả và đã mua sản phẩm về uống.

Nhà sản xuất đã thêm vào một số loại vitamin B1, B6, B2, acid folic, Omega 3 và một số hoạt chất có tác dụng hồi phục sức khỏe, sức đề kháng cho người bệnh trong những loại thực phẩm chức năng được quảng cáo là có tác dụng tăng cường trí nhớ, khôi phục trí nhớ. Người bệnh uống vào thấy khỏe hơn trước, do vậy mang lại cảm giác tiếp nhận thông tin tốt hơn chứ không phải là sản phẩm đã khôi phục được trí nhớ như quảng cáo.

Sắp xếp lại cuộc sống

Loại bỏ những lo lắng, căng thẳng, đi ngủ (và thức dậy) đúng giờ để có một giấc ngủ ngon - chất lượng, tập thể dục đều đặn làm giảm stress và tạo cân bằng hóa học trong não giúp đáp ứng tốt với căng thẳng, tạo lạc quan và phấn chấn trong cuộc sống. Khi các triệu chứng giảm trí nhớ kèm theo đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi kéo dài trên ba tháng mà nghỉ ngơi vẫn không cải thiện thì nên đến bác sĩ để được khám, tư vấn, điều trị.

Bác sĩ Võ Đôn cho rằng khi làm việc nên có lịch làm việc hằng ngày giúp chúng ta nhớ và tập trung. Trong cuộc sống, cần sắp xếp cách làm việc cho hợp lý, khoa học, có thời gian nghỉ ngơi, giải trí. Riêng tế bào thần kinh não không sinh sản được mà sẽ giảm chức năng tế bào theo tuổi tác. Do vậy, ngay cả khi không có bệnh gì thì trí nhớ cũng giảm theo thời gian chứ không thể tốt như những ngày còn trẻ.

Các loại thực phẩm chức năng quảng cáo hồi phục trí nhớ, tăng cường trí nhớ thường không có công trình nghiên cứu rõ ràng nên có thể được quảng cáo quá hiệu quả tác dụng của nó. Nếu có tác dụng như quảng cáo chắc chắn sẽ được xếp vào thuốc chứ không chỉ là thực phẩm chức năng.

