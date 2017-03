Chữa chấn thương tủy sống bằng tế bào gốc từ răng

Nhóm nghiên cứu trên, do Giáo sư Minoru Ueda và Phó Giáo sư Akihito Yamamoto của Đại học Nagoya chỉ đạo, đã phát hiện các tế bào gốc nằm trong tủy răng của các em bé và các răng khôn có khả năng phát triển thành hàng loạt các loại tế bào khác nhau, trong đó có dây thần kinh.



Họ đã cấy các tế bào đa năng này vào 10 con chuột có chân sau không cử động được do bị chấn thương tủy sống. Chỉ khoảng một tháng sau, tất cả chân của chúng đều có thể cử động. Thậm chí, một số con đã phục hồi được khả năng vận động như bình thường.



Nhóm nghiên cứu cho biết tất cả mọi người đều có các tế bào gốc tủy răng và có thể dễ dàng chiết xuất. Các tế bào này cực kỳ an toàn và có thể ứng dụng trong thực tiễn.



Theo Giáo sư Ueda, Đại học Nagoya thường giúp lấy khoảng 5.000 răng khôn/năm. Họ có thể bào chế thuốc từ các răng này trong tương lai.



Cho đến nay, vẫn chưa có phương pháp nào hiệu quả để chữa trị chấn thương tủy sống. Người ta hy vọng có thể sản xuất các loại thuốc tái sinh các tế bào gốc từ trứng được thụ tinh (ES) và các tế bào gốc đa năng (iPS).



Tuy nhiên một số chuyên gia cho rằng các tế bào ES và iPS có thể gây ra các vấn đề về đạo đức và có nguy cơ gây ung thư.





(TTXVN/Vietnam+)