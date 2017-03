Chữa đái dầm bằng tâm lý

Đái dầm là gì? Trẻ 0-3 tuổi (do chưa tự chủ được ý muốn của bản thân) nên đái dầm là chuyện bình thường. Trẻ từ năm tuổi trở lên (khi đã tự chủ được ý muốn) mà vẫn đái dầm thì đó có thể là biểu hiện của bệnh đái dầm. Đái dầm được coi là triệu chứng hơn là một bệnh lý vì thường xuất hiện đơn độc không kèm theo các biểu hiện khác. Để chữa trị, phụ huynh có thể giúp trẻ bằng cách: Động viên con thức dậy ban đêm để đi tiểu (lời khuyên này rất quan trọng), tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi tiểu của trẻ, khuyến khích trẻ uống nhiều nước vào ban ngày (sẽ sản xuất ra nhiều nước tiểu làm bàng quang của trẻ lớn hơn). Ngoài ra, phụ huynh nên cho bé uống ít nước trong 2 tiếng trước khi bé đi ngủ, hạn chế thói quen dùng tã vì sẽ cản trở việc bé thức dậy đi tiểu vào ban đêm. Người lớn không nên trách mắng hay phạt khi trẻ đái dầm vì điều này sẽ càng làm tật xấu này khó chữa hơn. Bác sĩ PHẠM NGỌC THẠCH, khoa Thận-Niệu BV Nhi đồng 2 . Đái dầm ở trẻ chỉ xảy ra vào ban đêm? + Sai. Đái dầm vào ban ngày thường ít gặp hơn nhưng vẫn có những biểu hiện giống như đái dầm vào ban đêm, tức là sự bài tiết nước tiểu không chủ ý của trẻ khi ngủ trên giường hoặc trong quần. . Triệu chứng đái dầm hiện nay vẫn chưa rõ nguyên nhân? + Đúng. Nhiều giả thuyết đã được nêu lên như: Sự chậm hoàn thiện của cơ chế kiểm soát tiểu, yếu tố di truyền, các sang chấn về tâm lý, rối loạn trong sản xuất các hormone chống bài niệu cũng như các bệnh thực thể của đường tiết niệu… Tuy nhiên, những trẻ bị đái dầm do co giật, bệnh lý thần kinh, cấu trúc bất thường của hệ niệu hay bệnh lý cơ thể (tiểu đường, spinabifida, co giật…) thì không phải là biểu hiện của triệu chứng đái dầm.