Chưa phát hiện H7N9 trên gia cầm

Nuôi chim yến phải đảm bảo vệ sinh thú y

Ông Nguyễn Xuân Dương, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), cho biết dự kiến giữa tháng 5-2013 sẽ ban hành thông tư quy định tạm thời điều kiện nuôi chim yến.

Theo đó kết cấu nhà nuôi yến phải đảm bảo chắc chắn, an toàn cho người, phù hợp cảnh quan và môi trường chung quanh. Đối với cơ sở nuôi yến đã xây dựng và hoạt động trước thời điểm thông tư này có hiệu lực mà không đảm bảo các điều kiện quy định thì phải khắc phục trong bảy ngày. Nếu không khắc phục được thì buộc ngừng nuôi. Khi chim yến có dấu hiệu bất thường, chủ nuôi phải báo cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xử lý. Chất thải từ hoạt động nuôi chim yến phải được thu gom và xử lý theo quy định. Cơ sở nuôi yến phải có dụng cụ và thiết bị bảo hộ đảm bảo an toàn cho người lao động khi thu hoạch, chế biến, bảo quản tổ yến. Khu vực sơ chế, bảo quản tổ yến phải cao ráo, sạch sẽ; cách biệt nhà nuôi yến, cách xa những nơi có nguy cơ ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Có đủ trang thiết bị cần thiết để sử dụng trong quá trình sơ chế và bảo quản tổ yến đảm bảo vệ sinh an toàn sản phẩm.

Thông tư cũng quy định mỗi năm một lần cơ quan thú y lấy mẫu chim yến để kiểm soát mầm bệnh cúm gia cầm. Ngoài ra, cơ quan thú y có thể tiến hành lấy mẫu khi có hiện tượng chim yến chết bất thường hoặc cơ sở nuôi chim yến nằm trong vùng đang có dịch cúm gia cầm. Khi chim yến mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thì chính quyền địa phương phải công bố theo quy định; chim và sản phẩm của chim yến tại cơ sở nuôi có bệnh, dịch buộc phải xử lý theo hướng dẫn, có sự giám sát của cơ quan thú y.

TRẦN NGỌC