Chưa quan hệ vẫn có thể mắc bệnh tình dục

Nghiên cứu được thực hiện bởi Phó giáo sư Lea Widdice, làm việc tại khoa nhi Bệnh viên nhi Cincinnati (Mỹ). Ông và các đồng nghiệp đã thu thập và phân tích dữ liệu từ 259 cô gái từng đến điều trị tại phòng khám Cincinnati ở độ tuổi từ 13 đến 21, trong đó 78% là người Mỹ gốc Phi.

Những người tham gia khảo sát trên phải trả lời câu hỏi "Từng quan hệ tình dục hoặc quan hệ tình dục nhưng không có hành vi giao hợp chưa?". Thống kê cho thấy có 190 người (73%) từng quan hệ tình dục, trong đó đa phần có nhiều bạn tình. Sau đó các bác sĩ dùng miếng gạc bông để phết lấy các mẫu tế bào ở âm đạo và cổ tử cung của các cô gái để xét nghiệm xem liệu có sự tồn tại của virus HPV không.

Kết quả ghi nhận: Trong số 190 người đã từng quan hệ tình dục thì có 133 người (70%) được chẩn đoán dương tính với HPV. Riêng 69 người chưa từng quan hệ thì có 8 trường hợp dương tính với HPV, trong đó 2 người nhiễm chủng HPV-16 (là một chủng loại virus HPV gây ung thư cao. Hầu hết các trường hợp ung thư cổ tử cung là do HPV-16 và HPV-18 gây ra).

HPV là một loại vi rút lây qua đường tình dục thường do việc giao hợp qua bộ phận sinh dục hoặc hậu môn. Ngoài ra nó có thể lây nhiễm do tiếp xúc qua da ở cơ quan sinh dục hoặc tiếp xúc tay với cơ quan sinh dục. Phát hiện này giải thích lý do một số thiếu nữ chưa quan hệ lần nào lại bị nhiễm HPV. Theo hiệp hội ung thư quốc gia thì có hơn 10 chủng HPV (trong tổng số 40 chủng) là tác nhân gây ra ung thư.

Thông thường nhiễm HPV là vô hại, nhưng nếu bị nhiễm trùng kéo dài sẽ gây ra ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Qua phát hiện này, các nhà nghiên cứu khuyến nghị cơ quan y tế nên tiêm phòng vắcxin HPV cho các bé gái 11 và 12 tuổi trước khi chúng có hành vi quan hệ tình dục.

"Bác sĩ và cha mẹ không nên coi thường việc tiêm chủng vắcxin HPV cho con cái mình vì ở độ tuổi này chúng chưa có ý thức tự bảo vệ. Ngay cả trước khi quan hệ những đứa trẻ này vẫn có thể tiếp xúc với HPV vì thế việc tiêm ngừa lúc này không phải là quá sớm”, Phó giáo sư Lea Widdice, nói trên Archives of Pediatric & Adolescent Medicine.

Theo Ngọc Vĩnh (VNE)