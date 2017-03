Chưa tìm ra độc chất gây “bệnh lạ” tại Quảng Ngãi

Bệnh đã được một số viện, bệnh viện chuyên ngành tuyến trung ương như Bệnh viện Phong-Da liễu Quy Hòa, Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội), Viện Pasteur Nha Trang kiểm tra nhưng đều có chẩn đoán chung là nhiễm độc chưa rõ nguyên nhân và hiện vẫn chưa phát hiện ra độc chất là gì.



Phó giáo sư-tiến sỹ Trần Hậu Khang, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương - trưởng đoàn công tác của Bộ Y tế, cho biết các xét nghiệm cho thấy đồng trong máu cao, có tổn thương ở gan và một số bệnh nhân có biểu hiện tan máu nghi do nhiễm độc.



Sau khi làm việc với Sở Y tế Quảng Ngãi, Đoàn đã đi thăm khám cho 8 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Phó giáo sư-tiến sỹ Trần Hậu Khang đã yêu cầu làm lại một số xét nghiệm đối với 8 bệnh nhân này và lấy mẫu xét nghiệm đối với những người không mắc bệnh trong gia đình bệnh nhân và cả những người bệnh đã lành.



Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ngãi, từ 19/4 đến 25/9, trên địa bàn huyện Ba Tơ đã phát hiện 59 trường hợp mắc bệnh tổn thương ngoài da chưa rõ nguyên nhân (xã Ba Điền 55 trường hợp, xã Ba Xa 2, xã Ba Ngạc 1 và xã Ba Vinh 1), trong đó có 1 trường hợp ở xã Ba Điền tử vong do suy đa phủ tạng nghi do nhiễm độc. Trong các trường hợp nhiễm bệnh, chỉ có 1 trường hợp có bộ nhiễm trùng; có 1 ca bệnh sau khi điều trị khỏi về nhà lại bị tái bệnh.



Trong những người mắc bệnh, người nhỏ nhất mới 4 tuổi, lớn nhất là 72 tuổi, người trong độ tuổi lao động mắc bệnh nhiều nhất (37người), nhưng trẻ dưới 15 tuổi lại bị nặng nhất. Các bệnh nhân nằm tập trung trong một vùng, bệnh có tính chất gia đình, gia đình nào có người mắc thì gần như cả gia đình đều bị.



Các trường hợp mắc bệnh đều có biểu hiện lâm sàng khá giống nhau như tổn thương da mu bàn tay, bàn chân, đầu và kẽ của các ngón tay, chân với những mảng da màu đỏ sậm, sưng nhẹ, đau nhẹ, ít ngứa, sau 4-7 ngày gan bàn tay, bàn chân có dấu hiệu nứt, nẻ và dày, một số người bệnh có tổn thương ở vùng má, 2 bên cánh mũi, mặt trước-trong cẳng tay, ngày thứ 14 bắt đầu rụng tóc. Người bệnh thể trạng bình thường, ăn uống được.



Tất cả các trường hợp mắc bệnh đều được thu dung điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và đã ổn định, ra viện. Hiện còn 8 trường hợp mắc mới trong tháng 9/2011 đang điều trị tại khoa Da liễu./.



Theo Đinh Thị Hương (TTXVN/Vietnam+)