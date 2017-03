Chữa trầm cảm cho người bị bạo lực tình dục

Một bài viết công bố trên tờ The New England Journal of Medicine rằng có thể chữa lành những vết thương tinh thần cho những phụ nữ châu Phi bị cưỡng hiếp.

Một nhóm các nhà nghiên cứu ở ĐH Johns Hopkins và ĐH Washington đã công bố một liệu pháp thay đổi quá trình nhận thức. Các nhân viên đã tiến hành các buổi trị liệu bằng năm thứ tiếng khác nhau và tháo gỡ những phụ nữ châu Phi khỏi các chứng trầm cảm, rối loạn tinh thần và những vùng “đau” ở não và tim. Nghiên cứu ngẫu nhiên ở 15 làng, xã ở miền Đông Congo nơi mà được ước tính có khoảng 40% phụ nữ ở đây là nạn nhân của bạo lực tình dục. Họ được điều trị 2 giờ mỗi tuần theo từng trường hợp với những nhân viên tư vấn thấu hiểu và nhiệt tình. Kết quả cuối cùng cho thấy chỉ có 9% những phụ nữ sau khi điều trị còn bị lo lắng, trầm cảm mà thôi. BẢO TRÂM (Theo Nytimes)