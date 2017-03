Chữa u xơ tử cung bằng thuốc ngừa thai

Trong nghiên cứu thứ nhất, bệnh nhân được cho dùng mỗi ngày từ 5 mg đến 10 mg thuốc ngừa thai khẩn cấp với thành phần ulipristal acetate (có tên Ella ở Mỹ hoặc Esmya ở châu Âu) trong 13 tuần và nhận thấy khối u xơ co lại, ít bị chảy máu so với bệnh nhân dùng giả dược.



Nghiên cứu thứ hai sử dụng thuốc này với liều lượng khác đã giúp bệnh nhân ít bị cơn bừng nóng mặt hơn so với bệnh nhân được tiêm thuốc Lupron. Hai nghiên cứu được thực hiện trên 550 phụ nữ tiền mãn kinh bị u xơ tử cung nặng, chuẩn bị phẫu thuật.



Các nhà khoa học đang tiếp tục nghiên cứu liệu có thể sử dụng thuốc này lâu dài và thường kỳ mỗi khi u xơ tử cung gây triệu chứng cho đến lúc bệnh nhân mãn kinh hay không. Hai công trình này được công bố trên tạp chí Mỹ New England Journal of Medicine.



Theo Tr. Lâm (NLĐ)