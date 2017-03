Chứng bệnh hay quên chỉ do sự rối loạn trí nhớ

Tuy nhiên, một nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học Cambridge (Anh) phát hiện người mắc bệnh hay quên không thực sự đã quên hẳn mà chẳng qua chỉ là do đại não mất đi chức năng bình thường qua đó gây ra sự rối loạn trí nhớ.



Các nghiên cứu trên chuột trước đó chưa phân biệt được nguyên nhân chứng bệnh hay quên là do sự rối loạn trí nhớ hay do mất trí nhớ.



Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học cho thấy chứng bệnh hay quên chỉ là do sự rối loạn trí nhớ. Điều này đã được chứng minh trên động vật.



Theo các nhà khoa học, chẳng hạn một người mắc chứng bệnh hay quên không uống thuốc đúng giờ. Điều này không nhất định người đó đã quên hẳn thời gian uống thuốc, mà chỉ là do sự rối loạn hệ thống trí nhớ khiến người đó cho rằng mình đã uống thuốc rồi.





Theo Ngọc Thúy (Vietnam+)