Chứng run tay chân

Run tay chân có thể xảy ra ở bất cứ tuổi nào kể cả nam lẫn nữ, nhưng thường thấy hơn ở tuổi trung niên và cao niên.

Run là một chuyển động nhịp nhàng, không chủ động của một bộ phận nào đó trong cơ thể như bàn tay, cánh tay, đầu, mặt hoặc thân mình và chân. Thông thường nhất là ở hai bàn tay. Đây là dấu hiệu của nhiều rối loạn thần kinh nhưng cũng thấy ở người lành mạnh. Bệnh không gây nguy hiểm nhưng người bệnh cảm thấy bối rối và đôi khi không thực hiện được các sinh hoạt hàng ngày như đưa cơm vào miệng, cài khuy cúc quần áo, đánh răng, cầm một vật gì hoặc đi đứng.

Run chân tay có nhiều dạng khác nhau như run khi nghỉ, khi làm một công việc gì như cầm bút viết, cầm đũa ăn cơm; với một vị thế nào đó của cơ thể như là hai cẳng chân run run khi đứng lâu hoặc đầu run giật lên xuống ngang dọc như gật đầu có có, lắc đầu không không. Có người khi đưa ngón tay gãi sống mũi thì tay run run không đụng tới mũi được…

Có nhiều nguyên nhân

– Run sinh học khi tinh thần căng thẳng, nóng sốt, đường huyết thấp.

– Run trong thương tích, rối loạn chức năng tế bào thần kinh kiểm soát sự vận động của cơ bắp như trong bệnh liệt rung Parkinson.

– Tổn thương tiểu não sau tai biến động mạch não, u bướu tiểu não.

– Tác dụng ngoại ý của một số dược phẩm như thuốc trị tâm bệnh, thuốc nhóm corticosteroid.

– Tác dụng của rượu khi quá chén hoặc khi thèm nhớ rượu mà không có rượu;

– Hậu quả của ghiền ma tuý hoặc ngộ độc thuỷ ngân.

– Trong các bệnh như cường tuyến giáp, suy gan.

– Tổn thương dây thần kinh ngoại vi khiến bàn tay bàn chân run.

Về điều trị thì rất khó khăn vì không có thuốc trị dứt mà chỉ giảm dấu hiệu, giúp khả năng cơ thể ổn định hơn.

Điều trị căn cứ vào nguyên nhân gây bệnh. Chẳng hạn trong liệt rung Parkinson thì dùng hoá chất bổ sung thiếu chất này ở não bộ hoặc do stress thì dùng các thuốc an thần, thuốc chống co giật cơ.

Phẫu thuật đôi khi cũng được áp dụng khi bệnh quá trầm trọng, gây khó khăn cho sự sống của người bệnh. Ngoài ra còn điều trị với gắn các thiết bị kích thích tế bào thần kinh vào não bộ.

Nói chung, bệnh nhân cần được bác sĩ chuyên khoa thần kinh nội, ngoại theo dõi và đưa ra các phương án trị liệu.

Vật lý trị liệu cũng giúp bệnh nhân rất nhiều. Chuyên gia sẽ hướng dẫn bệnh nhân cách kiềm chế kiểm soát sự run của cơ; hướng dẫn duy trì sự cân bằng của cơ thể. Chẳng hạn, để tránh run giật ở cánh tay, có thể giữ tay sát vào thân mình, đeo vật nặng ở cổ tay hoặc mang thanh nẹp gỗ hoặc kim loại.

Thân nhân cần thường xuyên hỗ trợ người bệnh cả về tinh thần cũng như thể chất, giúp họ thích nghi với khó khăn, đặc biệt là các hoạt động thường nhật như ăn uống, tắm rửa, vệ sinh cơ thể. Luôn luôn khích lệ và chỉ dẫn họ cách thức kiềm chế sự run.

Theo Bác sĩ Nguyễn Ý Đức (SGTT.VN ) - Ảnh: TL