Chuyện buồn những phụ nữ nhập viện vì "tự sướng"

Nhập viện cùng “hung thủ” tạo hưng phấn



Nhiều năm làm bác sĩ sản khoa tại Trung tâm y tế lao động Thái Hà, BS Lê Thị Kim Dung, trưởng phòng khám Sản phụ khoa khẳng định, có 9/10 nữ thanh niên đến khám phụ khoa đều đã từng thủ dâm. Ít có, nhiều có và có những trường hợp bi hài mà bác sĩ Dung phải tự tay xử lý.



Mới đây nhất là một y tá nửa đêm đập cửa phòng khám của chị chỉ để nhờ gắp dị vật ra khỏi “cô nhỏ”. Lý do là nữ y tá này đã thủ dâm bằng việc gọt tròn củ đậu, dùng cho… sạch. Tuy nhiên, do củ đậu giòn, dễ gãy nên trong lúc “cao trào”, dụng cụ tự chế này đã bị gãy đôi.



Mặc dù cố gắng lôi ra nhưng trong lúc hoảng hốt nữ y tá càng đẩy củ đậu vào sâu hơn. Cuối cùng, “bệnh nhân” bất đắc dĩ này đã phải cậy nhờ đến bác sĩ Dung gắp củ đậu ra vì càng để lâu càng đau đớn.



Một trường hợp khác mà BS Dung phải cấp cứu trong đêm là một cô gái thủ dâm bằng… đèn quả nhót. Trong quá trình “lên đỉnh”, chiếc đèn đã bị vỡ tan trong “cô nhỏ” khiến những cạnh sắc của bóng đèn cứa vào thành âm đạo, gây chảy máu và đau đớn. BS Dung phải gắp từng mảnh bóng đèn ra và phải cho bệnh nhân điều trị tránh viêm nhiễm.



Cũng phải nhập viện vì thủ dâm, trước đây, một bệnh nhân 19 tuổi tại TPHCM cũng phải cấp cứu tại Bệnh viện Phụ sản Hùng Vương trong tình trạng bị đau bụng, cùng đồ rách gần 3 cm và chảy máu nhiều.



Sau khi siêu âm, các bác sĩ phát hiện trong ổ bụng có một dị vật nhỏ nhưng không thể xác định được là nằm trong ruột hay tự do trong ổ bụng. Các bác sĩ đã phải mổ nội soi cho bệnh nhân và thấy bụng bệnh nhân bị nhiễm trùng, mưng mủ, hôi thối, phúc mạc tiểu khung bị viêm.



Đặc biệt túi cùng đồ bị thủng và có cả một ổ tụ mủ, máu. Dị vật mà bác sĩ gắp ra được là một hình bầu dục màu đen bằng cao su, dài khoảng 3cm. Đây được xác định là một dụng cụ kích dục, sử dụng pin. Các bác sĩ rất ngạc nhiên vì dị vật lại có thể đi vào ổ bụng thông qua đường sinh dục. Rất may là sau ca phẫu thuật kéo dài 3 tiếng, bệnh nhân đã ổn định và không còn nguy cơ phải cắt bỏ tử cung.



Viêm nhiễm cũng từ thủ dâm



Nhẹ hơn với các bệnh nhân trên, không phải nhập viện trong tình huống oái oăm, lại là các bạn trẻ bị viêm nhiễm bộ phận sinh dục có nguyên nhân từ thủ dâm.



BS Dung khẳng định, 9/10 cô gái đến khám phụ khoa tại đây đều đã có hành vi thủ dâm. Chỉ cần nhìn sự biến đổi màu sắc của “cô bé” và những biểu hiện khác, BS Dung đã có thể truy vấn và nhận được sự thú nhận của các cô gái này về hành vi… tự sướng.



Một trong những trường hợp đặc biệt, đến khám phụ khoa vì bộ phận sinh dục ngứa nhiều, là một cô bé 17 tuổi đến từ Hà Nội. Mới chỉ kiểm tra bề ngoài, BS Dung đã giật mình vì bề ngoài của phần kín cô bé dày lên khủng khiếp.



Hỏi ra mới biết, cô bé này thường thủ dâm bằng cách trượt cầu thang. Và cô bé này thú nhận, dù đã thử mọi cách nhưng cô bé thực sự “ghiền” cách này hơn những cách thông thường khác.



Việc dùng vòi nước xịt trong toa let cũng là cách các bạn gái hay dùng thủ dâm nhưng cách này cũng đã đem vi khuẩn có hại ngược vào tử cung, gây ra những viêm nhiễm không đáng có.



Có nhiều minh chứng công nhận phần nào sự có ích của việc thủ dâm, như là một liệu pháp tâm lý giảm stress, căng thẳng trong cuộc sống. Đặc biệt với những chị em có đời sống tình dục với chồng không được như mong muốn thì cách này cũng có thể giúp họ bớt các nguy cơ ngoại tình, cải thiện đời sống tình dục. Với phụ nữ tiền mãn kinh, thủ dâm còn như liệu pháp giảm đau hiệu quả.



Tuy nhiên việc lạm dụng thủ dâm, thủ dâm quá nhiều hoàn toàn không phải là điều đáng khuyến khích vì nó có thể gây nghiện và có tác dụng xấu với đời sống tình dục của bạn sau này.



Chưa kể, việc mang trong mình cảm giác tội lỗi, dằn vặt… sẽ khiến người đó có những rụt rè về mặt tinh thần, không tự tin trong cuộc sống.





Theo VTC