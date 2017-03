Chuyên gia bộ y tế đánh giá Vụ Trẻ tử vong sau tiêm chủng tại Nghệ An: Tai biến nghiêm trọng

WHO đã từng điều tra về Quinvaxem Trên thế giới đã từng xảy ra các vụ trẻ tử vong sau khi tiêm văcxin Quinvaxem ở Sri Lanka và Bhutan. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của WHO sau đó lại kết luận loại văcxin này không liên quan đến cái chết của các em. Báo cáo đề ngày 16-10-2008 của WHO cho biết vào tháng 4-2008, Chính phủ Sri Lanka đã rút một loại văcxin 5 trong 1 DTwP - HepB - Hib (Quinvaxem) do Tập đoàn Berna Biotech của Hàn Quốc sản xuất khỏi chương trình tiêm chủng quốc gia. Đây được coi là một biện pháp phòng ngừa sau khi có các báo cáo về các trường hợp tai biến sau tiêm chủng nghiêm trọng. Cụ thể, từ ngày 1-1-2008 đến ngày 29-4-2008, tại Sri Lanka đã có năm trường hợp tai biến sau tiêm chủng gây tử vong và 20 trường hợp tai biến không tử vong. Tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó của WHO về những trường hợp này và việc xem xét lại chất lượng văcxin của WHO cho thấy không có bằng chứng về mức độ rủi ro liên quan đến Quinvaxem. Báo cáo này cũng nói Quinvaxem vẫn duy trì trong danh sách các văcxin đủ điều kiện của WHO và WHO không khuyến cáo việc rút lại văcxin này. WHO cũng đã được thông báo về một trường hợp trẻ tử vong ở Suriname tháng 11-2007, tạm thời được cho là liên quan đến Quinvaxem. Còn theo báo The Economic Times của Ấn Độ, tháng 10-2009 bốn trẻ em ở Bhutan cũng đã thiệt mạng sau khi tiêm văcxin 5 trong 1 có tên EasyFive (phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, cúm Haemophilus loại B và viêm gan B). Điều này đã khiến Công ty dược Panacea Biotec của Ấn Độ thu hồi văcxin này cùng năm. Tháng 4-2010, Công ty Shantha Biotech của Ấn Độ cũng thu hồi 24 triệu liều loại văcxin tương tự. Tuy nhiên, cuộc điều tra của WHO cũng cho thấy không có sự liên quan giữa loại văcxin này và cái chết của các em nhỏ ở Bhutan. WHO cũng kêu gọi Panacea Biotec nối lại việc cung cấp văcxin này. Việt Phương