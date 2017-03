Chuyện lạ: Một sản phụ ở Đồng Tháp sinh 4 bé gái

Sản phụ được BV Đa khoa Đồng Nai chuyển đến BV Từ Dũ lúc 19 giờ 40 ngày 20-6 trong tình trạng dọa sanh non (thai mới được 32 tuần), tiền sản giật. Trước đó, sản phụ đã khám và theo dõi thai tại địa phương.



Lúc 21 giờ 50 cùng ngày, sản phụ đã được mổ lấy thai, cứu sống 4 bé gái có cân nặng lần lượt là 1,5 – 1,2 – 1,6 – 1,7 kg.



Sinh 4 do mang thai tự nhiên là trường hợp rất hiếm gặp, theo định luật Hellin's law thường dùng trong sản khoa có tỉ lệ chưa đến 1/700.000 trên các ca sinh. Ca sinh tư do mang thai tự nhiên gần đây nhất của BV Từ Dũ là vào năm 2006.





4 bé đang được chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh



Các bác sĩ thăm khám cho sản phụ Tình



BS Trần Ngọc Hải, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tổng hợp của BV cho biết hiện tình trạng sản phụ Tình đã ổn định, đã ăn uống và đi lại bình thường, đủ yêu cầu để xuất viện. Tuy nhiên, 4 bé do sanh thiếu tháng và suy dinh dưỡng (do mẹ mang đa thai) nên vẫn phải chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh.Cho đến sáng nay, tình trạng hô hấp và huyết động học của các bé đều đã ổn định, đã tự thở và bú được mỗi trẻ 2 ml sữa/lần. Riêng bé 1,2 kg dù nhẹ cân nhất nhưng đã hồi phục tiêu hóa tốt nhất, bú được 4 ml sữa/lần. Các bé vẫn đang được rọi đền photobed ngừa vàng da sơ sinh.Theo BS Lê Thị Cẩm Giang (Khoa Sơ sinh), trong vài ngày tới, nếu tình trạng tiêu hóa của các bé ổn định hơn, các bé sẽ được chuyển tới đơn vị Kangaroo để tiếp tục chăm sóc. Gia đình chị Tình rất khó khăn nên BV đang vận động các nguồn để hỗ trợ cho gia đình.Ngoài 4 bé gái mới sinh, vợ chồng chị Tình đã có 1 gái, 1 trai. Hoàn cảnh kinh tế gia đình không mấy khá giả, đời sống dựa vào số tiền làm mướn (cắt lúa, bóc hạt) hằng ngày của cả hai vợ chồng. Anh Trần Hữu Đồng (34 tuổi), chồng chị Tình, bùi ngùi nói: "Trước thì cố gắng làm cũng tạm đủ xài, giờ thì chắc hụt hơi".Bà Dương Thị Mật, mẹ anh Đồng, cho biết gia đình bà không bị di truyền đa thai. Cả trăm năm qua khu vực này mới có ca sinh 4 như thế này, còn sinh đôi, sinh 3 thì xuất hiện ở xã lân cận trong 20 năm trước đó.Theo A. Thư - Ng.Thạnh (NLĐO)