Chuyện lạ: Phụ nữ mọc râu như đàn ông

Hội chứng phát triển lông quá mức trên mặt ở phụ nữ Ước tính có khoảng 1/10 số phụ nữ mắc hội chứng phát triển lông quá mức trên mặt và cơ thể. Đâu là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này? "Đôi khi 'thủ phạm' là do chủng tộc hoặc gen của gia đình, chứ không phải bất kỳ vấn đề sức khỏe nào đó. Chẳng hạn như, những người có dòng giống Nam Á hoặc Địa Trung Hải mọc nhiều lông hơn người da trắng Cáp-ca hay người da đen", tiến sĩ Rina Davison, một chuyên gia nội tiết tại Bệnh viện Đại học Whipps Cross ở London (Anh), cho hay. Tuy nhiên, hội chứng phát triển lông quá mức cũng có thể do các yếu tố khác. Phụ nữ bình thường sản sinh ra một lượng nhỏ hoóc môn nam có tên gọi là androgen, nhưng nếu lượng kích thích tố nam này cao quá mức có thể làm khởi phát hiện tượng mọc lông quá nhiều. Nguyên nhân phổ biến của hiện tượng mọc lông quá nhiều là Hội chứng buồng trứng đa nang, vốn thường đi kèm các triệu chứng như mọc mụn, tăng cân và kỳ kinh bất thường. Đôi khi, hiếm gặp hơn, hiện tượng lông rậm có thể bắt nguồn từ một khối u ở buồng trứng hoặc tuyến thượng thận hay việc dùng thuốc, kể cả steroid. Tuy nhiên, thực tế vẫn có trường hợp một phụ nữ có lượng hoóc môn androgen bình thường nhưng vẫn bị phát triển lông quá mức do một nguyên nhân không thể xác định được