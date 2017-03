Chuyện thầm kín ở tuổi mãn kinh

Kẻ thăng – người trầm

Thời kỳ MK được chia ra làm 3 giai đoạn: thời kỳ tiền MK, thời kỳ tắt kinh và thời kỳ hậu MK. Tuổi MK thường ở vào độ tuổi khoảng 45 - 50, trung bình là 47, thời kỳ MK chỉ ghi nhận qua hồi cứu sau 12 tháng liên tục không hành kinh, chịu những xáo trộn của thời kỳ này như: mệt mỏi, đau đầu, mất ngủ, hay quên, tê các đầu chi, nôn, giảm thị lực, ù tai hoa mắt, chóng mặt, chán ăn, có khi trầm uất diễn đạt tư duy trầm lặng, cảm thấy lo lắng đa nghi phiền muộn…





Tuy nhiên, trong giai đoạn này, sinh hoạt tình dục tương đối mang tính ổn định về nhận thức, kinh nghiệm cũng như ổn định về kinh tế. Giai đoạn này chủ yếu làm cho cân bằng tình dục, duy trì tình dục với tình yêu, làm cho tình dục trở thành hơi ấm của cuộc đời. Về tâm lý thì chín chắn, đi vào trạng thái ổn định, bền vững về tình dục, quan tâm chăm sóc nhau về thể xác lẫn tâm hồn.

Đa số phụ nữ đi vào thời kỳ MK có nhu cầu tình dục ít hơn so với thời trẻ tuổi, nguyên nhân là do có sự giảm nội tiết tố sinh dục, từ đó dẫn đến giảm khả năng bài tiết chất nhờn ở âm đạo, khiến cho sinh hoạt tình dục trở nên khó khăn hơn, cảm thấy đau rát do tổn thương niêm mạc, hoặc dễ mắc các bệnh phụ khoa thông thường khiến chị em không muốn sinh hoạt tình dục.





Trên thực tế, qua nghiên cứu của các nhà khoa học đã thấy rằng, không ít nữ giới khi đi vào giai đoạn MK, lại cảm thấy nhu cầu tình dục tăng lên, cảm thấy thoải mái hơn khi còn trẻ vì không sợ mang thai, không phải tính toán chu kỳ rụng trứng, không phải chịu sự quấy rầy của con cái. Vì vậy, có người cho rằng thời gian này là thời kỳ vàng son của cuộc sống chăn gối vợ chồng, sinh hoạt tình dục của họ không những không giảm mà còn tăng lên, thoải mái hơn, hấp dẫn và quyến rũ hơn. Về nội tiết tố giúp cho sự ham muốn về tình dục cho cả hai giới là testosterone, testosterone ở nữ giới có nguồn gốc phần lớn từ tuyến thượng thận, cho nên dù ở tuổi MK người nữ vẫn còn ham muốn sinh hoạt tình dục đó cũng là điều bình thường.





Và nam giới cũng nên nhớ rằng, sinh hoạt tình dục giai đoạn này cũng cần có sự điều chỉnh cho hợp lý hơn so với thời trẻ, cần kéo dài khúc dạo đầu hơn, cần âu yếm vỗ về để đánh thức tâm lý tình dục, cần sử dụng chất bôi trơn. Đối với người nam cùng chung chăn gối, có lẽ cũng đã đi vào giai đoạn xế chiều (tức thời MK nam), nếu bị rối loạn cương không kèm theo bệnh lý tim mạch thì nên dùng thuốc ức chế men PDE5, để giúp tăng sức mạnh cho cuộc vui được trọn vẹn.





Với nữ giới cũng cần nên nhớ rằng nam giới ở giai đoạn này sự cương cứng dương vật trở nên khó khăn hơn nhiều, vì vậy sự điều chỉnh và sự hỗ trợ cho nam giới cũng không kém phần quan trọng. Vì có sự lệch pha, nên khi nam giới đã sẵn sàng thì cả hai cần có sự đồng điệu, nếu để nam giới qua giai đoạn cương cứng thì sự phục hồi trở lại rất lâu, thậm chí cuộc vui chấm hết, nên việc sử dụng chất bôi trơn cho nữ giới là vô cùng cần thiết.





Chuyện ấy – có còn cần thiết?





Đi vào giai đoạn MK, việc duy trì sinh hoạt tình dục là việc làm hết sức cần thiết vì đây là hình thức giúp cơ thể vận động, có tác dụng lên toàn diện các cơ bắp, gia tăng hoạt động vừa phải của tim, gia tăng nhịp thở, vận động các khớp xương tay chân và cột sống, giúp cải thiện cho sức khỏe.





Đặc biệt là giao hợp sẽ tạo nên hưng phấn, quan hệ tình dục đầy tình yêu sẽ giúp phục hồi nhanh chóng những khả năng đã bị đánh mất, nó đem lại bình an và hạnh phúc, mang lại niềm vui tinh thần, thỏa mãn về mặt tâm lý cho người lớn tuổi và có ý nghĩa tích cực trong cuộc sống của họ.





Tình dục không chỉ đơn thuần là niềm vui mà còn giúp cải thiện sức khỏe của bạn một cách đáng kể, cả về mặt thể chất lẫn tâm lý, là liều thuốc chữa đau đầu cực kỳ công hiệu, giảm stress, điều chỉnh giấc ngủ. Sinh hoạt chăn gối đều đặn sẽ làm tăng cao mức testosteron lẫn estrogen trong cơ thể, testosteron không chỉ giúp thêm hưng phấn tình dục mà còn khiến cho xương và cơ trở nên rắn chắc hơn, đồng thời duy trì khả năng làm việc của tim…





Khoa học có đủ bằng chứng để kết luận rằng: tình dục rất có lợi, nó có thể làm tăng khả năng hoạt động của não, tăng nhịp tim, phòng chống bệnh tật, ốm đau và giúp cho mỗi người cảm nhận tốt hơn về bản thân.





Tóm lại, trong xã hội căng thẳng ngày nay, thật khó để có một cuộc sống tình dục đắm say, nhưng chỉ cần không ngừng cố gắng, miễn rằng ham muốn, ước mơ duy trì tình dục giống như thèm ăn các món ngon, thay đổi món ngon như thời trẻ, thì sẽ nhận thấy rằng những nỗ lực của mình sẽ được bù đắp, và cũng đừng quên rằng sinh hoạt tình dục có một vai trò hết sức to lớn, nhằm duy trì sức khỏe và hạnh phúc cho lúc xế chiều.