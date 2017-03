Chuyển viện do các bệnh lý nhi khoa tăng cao

Theo BS Liêm, năm 2011 có hơn 1.500 trường hợp chuyển viện từ tuyến dưới đến BV Hùng Vương (tương đương năm 2010), trong đó các huyện ngoại thành TP và Long An chiếm 45%. Tuy nhiên, số chuyển viện do các bệnh lý nhi khoa như sinh cực non tháng, non tháng, suy hô hấp… tăng đến 59%; chuyển viện do các bệnh lý phụ khoa cũng tăng 11%, đặc biệt chuyển do thai ngoài tử cung tăng 4% so với năm 2010.

DUY TÍNH