Có 90% phụ nữ bị chứng chân tay lạnh

Không khéo chữa sẽ bị hoại tử

Cũng theo PGS-TS Nguyễn Thị Bay, đây là một triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu, xuất hiện trong các bệnh cảnh dương hư do nhiều nguyên nhân gây ra, thường là bệnh mạn tính, diễn tiến kéo dài. Điều này khiến cho bệnh nhân luôn phải đi găng tay, tất dày để chống lại cái lạnh. Những người cao tuổi, những người ăn uống kiêng khem, kém dinh dưỡng, hút thuốc lá, uống rượu nhiều, sức đề kháng yếu… và đặc biệt có đến 90% phụ nữ mắc bệnh này. Ngoài ra, những người có tiền sử mắc các bệnh tim mạch, viêm tĩnh mạch, tắc mạch máu, tiểu đường, huyết áp thấp, suy tuyến giáp… cũng bị chân tay lạnh. Nếu bệnh nhân lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi thì bệnh sẽ càng nặng thêm.

Đáng lưu ý, chứng bệnh chân tay lạnh xuất hiện không phải hoàn toàn do thời tiết vì bình thường cơ thể con người luôn tự điều chỉnh theo cơ chế phản ứng với các tác động bên ngoài. Các mao mạch co lại để giảm bớt sự thoát nhiệt nhưng dòng máu vẫn lưu thông bình thường để mang nhiệt đến sưởi ấm các cơ quan ngoại vi. Tây y giải thích nguyên nhân chứng bệnh là do khi tuần hoàn máu trong cơ thể suy giảm, hoạt động cung cấp máu tới vùng ngoại vi, bàn chân, bàn tay cũng bị giảm theo khiến người bệnh cảm thấy lạnh cóng, buốt giá. Còn theo Đông y, do khí huyết không lưu thông dẫn tới tình trạng nghẽn mạch. Kinh thủy hết nên thận dương hư.

Có đến 90% phụ nữ bị chứng chân tay lạnh. Vì vậy hãy biết cách chăm sóc và bảo vệ. Ảnh minh họa: PL

Biểu hiện có thể nhìn thấy của chứng chân tay lạnh là bề mặt da bị bệnh tái nhợt hoặc trắng bệch, bàn chân hoặc tay tê cóng, phù nề gây đau đớn, nhức nhối. Với những bệnh nhân mẫn cảm với thời tiết, giá lạnh kéo dài có thể gây ra những biến chứng do các ngón tay, ngón chân có thể bị hoại tử.

Theo GS-TS Lê Đức Hinh - Chủ tịch Hội Thần kinh học Việt Nam, hiện nay việc điều trị chứng bệnh này theo y học hiện đại vẫn chưa rõ rệt nên cả bác sĩ và bệnh nhân đều gặp khó khăn trong việc lựa chọn phương pháp điều trị hiệu quả. Đông y thì cho rằng việc điều trị là phải bổ thận dương, tăng cường lưu thông khí huyết, làm ấm kinh mạch.

Phòng tránh chứng chân tay lạnh

Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn phòng tránh chứng chân tay lạnh. Thứ nhất là giữ ấm cơ thể. Khi trời lạnh, người bệnh cần chú ý giữ ấm chân tay, đặt biệt là đôi chân. Nên sử dụng các loại tất chân, tay không quá chật, có khả năng giữ ấm và thấm hút mồ hôi. Buổi tối trước khi đi ngủ, hãy ngâm chân tay trong nước ấm pha chút muối 10-15 phút. Lau khô rồi đi tất ấm. Tuyệt đối không để chân tay tiếp xúc với đất hoặc nước lạnh. Có thể cho vào nước ngâm chân tay một chút tinh dầu hoa cúc, nhục quế hoặc oải hương vì chúng giúp khí huyết lưu thông dễ dàng hơn.

Cạnh đó, thường xuyên vận động sẽ làm ấm, nóng cơ thể, tăng cường và điều tiết tuần hoàn máu. Thể dục cho chân tay giúp giãn nở các mạch máu, lưu thông khí huyết. Đồng thời, ăn uống hợp lý và ưu tiên những thực phẩm có nhiều năng lượng và chất béo, nhất là trong mùa lạnh vì chúng cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng để sản sinh nhiệt lượng sưởi ấm cơ thể.

Ngoài ra, người bị chân tay lạnh nên bổ sung thêm các loại vitamin nhóm B, vitamin C, E và các acid amin. Chúng giúp tăng lượng hồng cầu trong máu và tăng cường sức đề kháng. Nên ăn nhiều cà rốt, cà chua, súp lơ, ớt, tiêu…

VŨ YẾN lược ghi và tổng hợp