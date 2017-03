Cô bé 15 tuổi mỗi ngày ăn bằng cả chục người lớn

Cô bé Hướng Thế Dư

Hướng Thế Dư sinh sống ở huyện Vân Dương, Trung Quốc.



"Nết ăn" của cô bé không chỉ gây khiếp đảm cho bạn học và thầy giáo, mà ngay cả người cha nuôi cũng phải suốt ngày than khổ: Chịu không thấu rồi, nuôi không nổi rồi. Đưa đi khám suốt 10 năm nay cũng không tìm ra bệnh gì.



Cô bé bị cha mẹ đẻ quẳng ở bên đường sau khi sinh ra không lâu. Cha nuôi là một người đàn ông độc thân đã đem cô về nuôi suốt 15 năm qua.



Em dâu người cha nuôi cho biết: “Mỗi bữa Dư ăn, tôi phải nấu đầy một nồi cơm điện mới đủ. Từ lúc thức dậy buổi sáng cho đến lúc đi ngủ buổi tối, cứ cách 2 tiếng là Dư phải ăn một bữa. Không chỉ có thế, giữa chừng lại còn phải ăn vặt những đồ ăn nhẹ nữa như quẩy, bánh... thì mới đủ”.



Người cha nuôi Hướng Minh Đường kể, từ khi HướngThế Dư được 5 tuổi, cô bé bắt đầu xuất hiện “bệnh đói”, chỉ có điều không nặng như hiện giờ, song lượng ăn thì vẫn lớn hơn người bình thường rất nhiều.



Từ tháng 10 năm nay, lượng ăn của cô bé ngày càng trở nên khủng khiếp. Cứ ngủ dậy là Dư ăn, ăn rồi lại ngủ, gọi thế nào cũng không tỉnh.



Song ăn nhiều như vậy nhưng cô bé hiện chỉ cao 1,5m, cân nặng 36 kg. Bác sĩ chẩn đoán Hướng Thế Dư bị mắc bệnh rối loạn nội tiết.



Bác sĩ Tằng Khánh Quốc, viện y tế thôn Thượng Bá huyện Vân Dương cho biết: “Ăn kiểu như Hướng Thế Dư thì thức ăn chỉ ở trong dạ dày nhiều nhất là 10 phút, rồi sau đó bị tống hết sang ruột. Ở cô bé, dạ dày không làm việc do đầy hơi tăng toan. Tuy nhiên chưa tìm ra nguyên nhân vì sao lại bị như thế”



Cục trưởng Cục y tế Vân Dương chẩn đoán, cô bé Hướng Thế Dư bị “rối loạn chuyển hóa”. Cục sẽ tổ chức cho các chuyên gia y tế hội chẩn, hi vọng sẽ giúp cô bé chữa khỏi bệnh.

Theo Tâm Tâm (VTC News)