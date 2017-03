Cô gái bị ép xăm hình ra Hà Nội chữa trị miễn phí

Sau khi sơ khám, các BS cho biết có thể dùng công nghệ laser để xóa các vết xăm trên mặt và ngực của G. Mẹ của G. sẽ đi cùng con.

Ngày 16-12, cán bộ Công an TP Vũng Tàu đã lấy xong lời khai của G. và chị L. (chị gái G.). Công an Vũng Tàu cũng đã triệu tập vợ chồng chủ quán nơi G. làm việc là Phạm Thế Phong và Nguyễn Thị Anh (tức Trâm Anh, người bị G. tố cáo), Nguyễn Thị Hương (nhân viên quán, được Anh yêu cầu chở G. đi xăm) và chủ tiệm xăm hình trên đường Hoàng Hoa Thám lên trụ sở lấy lời khai, phục vụ điều tra. Cán bộ Công an TP Vũng Tàu cũng đã về quê của Hương (ở xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để xác minh lý lịch.

ĐẮC LAM