“Cô gái thành bà lão” nhập viện cấp cứu

Chị Mai phải nhập viện cấp cứu vì ho ra máu



Theo bà Nguyễn Thị Mứt (mẹ chị Mai) cho biết: Thứ 4 vừa qua, chị được gia đình đưa ra Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng để lấy thuốc nhưng trên đường về thì bị ho liên tục. Sau đó chị còn bị nôn ói ra máu và người rất mệt nên gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hội An cấp cứu vào tối cùng ngày.Bà Mứt cho biết, có thể những ngày qua do thời tiết thay đổi cộng với sức đề kháng của chị Mai kém nên chị mới lâm bệnh nặng.Còn chị Nguyễn Thị Ngọc Mai cho biết, sau khi vào viện các bác sĩ thăm khám và cho uống thuốc nên từ hôm qua đến giờ đã đỡ ho nhưng trong người còn hơi mệt.Theo bác sĩ của khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa TP Hội An cho biết, chị Mai nhập viện trong tình trạng xuất huyết dạ dày, ho và liên tục nôn ra máu. Các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu, truyền dịch, cầm máu niêm mạc dạ dày cho chị Mai, hiện sức khỏe của chị đã tạm ổn nhưng còn phải theo dõi thêm.Bà Nguyễn Thị Mứt vui mừng cho PV biết những ngày qua, thông tin về bệnh của con mình được liên tục đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng nên rất nhiều bạn đọc trong và ngoài nước gọi điện chia sẻ với chị Mai và gia đình, đồng thời gia đình cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn đọc. Tổng số tiền gia đình đã nhận được từ tấm lòng hảo tâm đến nay được trên 12 triệu đồng. Thay mặt gia đình, bà gởi lời cảm ơn chân thành đến quý bạn đọc đã giúp đỡ trong thời gian qua.Theo Công Bính (Dân trí)