Có giòi trong suất cơm của công nhân

Suất cơm có giòi mà công nhân ghi lại bằng điện thoại.



Sự việc khiến các công nhân phản ứng mạnh, nhiều người ngay lập tức bỏ cơm trưa. Hàng trăm công nhân đã tập trung lại và bàn tán xôn xao, nhiều người liền lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh lại. Sau đó, một nhân viên nhà ăn đã ra lấy khay cơm đem vào trong, nhiều công nhân phản ứng nhưng đại diện Công đoàn công ty động viên công nhân yên tâm và hứa sẽ giải quyết nên đồng ý.



Trong ba ngày 16-18/1, rất nhiều công nhân chọn đồ ăn chay thay vì chọn các món mặn như gà kho, cá chiên, đồ xào… vì “sợ.” Tiếp xúc với phóng viên, một số công nhân bức xúc vì họ không nhận được lời xin lỗi, hay giải thích nào từ phía Ban giám đốc hay Công đoàn dù đã được hứa trước đó.



Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này vào ngày 18/1, bà Phạm Thị Phương Trúc, trợ lý giám đốc nhân sự công ty Alliance One cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám đốc công ty đã có buổi làm việc với đại diện nhà ăn và công nhân đã phát hiện khay cơm có giòi.



Bà Trúc cho rằng thực phẩm đã nấu chín thì không thể có giòi còn sống trong đó nên nguyên do rất có thể là giòi từ trong trái ớt bò ra. Bà Trúc cũng cho biết đơn vị cung cấp cơm trưa là Công ty trách nhiệm hữu hạn suất ăn công nghiệp Gia Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh).



Ngày 18/1, ông Trần Văn Mướt, Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Bến Tre cho biết sẽ tiến hành kiểm tra ngay sự việc công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Alliance One (khu công nghiệp Giao Long) phát hiện trong suất cơm trưa ngày 15/1 có giòi bò “lổn nhổn.” Tính đến 18/1, Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh chưa nhận được bất kì báo cáo hay thông tin gì về sự việc này.



Cũng theo ông Trần Văn Mướt, cách đây hơn một tháng Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đã kiểm tra bất thường công ty Gia Huy và phát hiện điều kiện môi trường tại đây không đảm bảo để chế biến thực phẩm và đã ra quyết định xử phạt công ty này.



Hiện nay có khoảng 5.000 công nhân đang làm việc cho Alliance One, phần đông là nữ.