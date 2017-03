Có hay không bảo mẫu dùng thuốc ngủ để giữ trẻ?

Bước đầu bác sĩ chẩn đoán nghi ngờ các cháu bé này đã uống phải một loại thuốc chứa chất gây ngủ. Cho tới sáng 17.2, hai cháu vẫn còn nhiều triệu chứng mệt mỏi, buồn ngủ…



Hiện nay, dư luận đang nổi lên thông tin ghi vấn về tình trạng các cơ sở giữ trẻ tự phát đang dùng những "chiêu" để giữ trẻ "ngoan" không khóc quấy đó là "liệu pháp" dùng thuốc ngủ cho vào đồ ăn với liều lượng vừa đủ tới chờ phụ huynh đến rước là các cháu sẽ thức dậy ra về.

Khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày 16.7, anh Ích Thanh Tùng (sinh năm 1987, quê Nho Quang, Ninh Bình) đến khu nhà trọ của bà Lưu Thị Nguyệt Thành (tổ 13, khu phố Bình Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) để rước con về nhà trông giữ. Khi đến đây, tại phòng trọ số 52 do bà Võ Thị Y (57 tuổi, quê Phong Điền, Cần Thơ) thuê ở trọ cùng con gái và đứa cháu ngoại, đồng thời kiêm là “nhà trẻ mini”.Tại đây, anh Tùng thấy con mình cùng các đứa trẻ khác đang ngủ say, gọi mãi thấy con vẫn không thức giấc, anh đành bế cháu chạy xe về nhà trọ của mình cách đó khoảng nửa cây số. Tuy nhiên về đến nhà, khi anh tiếp tục lay gọi bé dậy để đùa giỡn nhưng cháu Đức mở mắt lim dim rồi lại ngủ li bì.“Tiếp tục bế cháu lên thì cháu mở mắt nhưng đầu bật ngửa về phía sau, tôi có làm nhiều động tác vỗ nhẹ vào mông chá để để cho cháu tỉnh ngủ nhưng cháu vẫn ngủ gật gù…”, anh Tùng kể.Thấy biểu hiện bất thường, do vợ đi làm chưa công nhân chưa về, anh Tùng vội lấy xe bế cháu bé chạy thẳng đến phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo. Nghi có chuyện chẳng lành với các đứa bé gửi tại nhà bà Y, anh Tùng gọi điện thoại báo cho chị Vũ Thị Mai (sinh năm 1983, quê Yên Mỹ, Hưng Yên) để rước con là bé Nguyễn Vũ Yến Nhi (15 tháng tuổi). Tuy đang bận việc buôn bán nhưng nghe tin có anh Tùng báo chị Mai vội đến đón con thì thấy cháu đã ngủ say khướt, gọi mãi cũng không dậy. Ngay lập tức chị bế cháu chạy thẳng đến phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo để cấp cứu.“Sau khi tiếp nhận hai trường hợp bệnh nhi nói trên, chúng tôi đã khám tổng quát kết quả cho thấy tim mạch của các bé vẫn bình thường. Cố lay các cháu dậy nhưng các cháu chỉ mở mắt nhìn rồi lại ngủ mê man”, bác sĩ Trương Tự Dựng (chuyên khoa nội), giám đốc phòng khám Đa khoa Hoàn Hảo cho PV biết. Bác sĩ Dựng cho biết thêm, với những biểu hiện lâm sàn cho thấy có khả năng các cháu đã uống phải loại thuốc có chất gây ngủ. “Tuy nhiên, do điều kiện chuyên môn của phòng khám hạn hẹp nên chúng tôi không thể tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết để khẳng định những chẩn đoán nêu trên là chuẩn xác”, bác sĩ Dựng chia sẻ.Tại phòng khám các cháu dường như không thể điều khiển được các chi của mình. “ Các cháu có cùng triệu chứng là chỉ mở mắt nhìn nhưng không có phản ứng nào khác, chúng tôi lo sợ toát cả mồ hôi…” phụ huynh của hai bệnh nhi thuật lại. Sau khi được các bác sĩ truyền dịch, theo dõi thì đến 14 giờ chiều cháu Đức tỉnh lại và được ra về. Riêng cháu Nhi mãi đến 18 giờ mới tỉnh lại và được ra về.Cho tới sáng 17.2, có mặt tại nhà trọ nơi anh Tùng ở, tình trạng cháu Đức vẫn còn nhiều triệu chứng mệt mỏi, ngủ trên tay anh Tùng. Còn cháu Nhi tỏ ra sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ.Buổi sáng cùng ngày, qua thông tin xác minh, cơ quan chức năng đã điều tra khám xét tại phòng trọ của bảo mẫu này. Bà Y cho biết, nhận giữ cháu Đức được vài tháng, riêng cháu Nhi chỉ mới nhận đúng năm ngày thì xảy ra sự việc nêu trên. Bước đầu xác định, bà Y tận dụng phòng trọ rộng khoảng 10 m2 mình ở để làm “nhà trẻ” và nhận giữ 3 đứa trẻ là con em của công nhân lao động ở trọ tại khu phố, giá gửi là 650.000 đồng/ tháng/cháu (đồ ăn, sữa cho phụ huynh mang tới)Kiểm tra tại phòng trọ của bảo mẫu này, cơ quan công an đã thu giữ nhiều loại thuốc tân dược, trong đó có một số loại thuốc không có bao bì, nhãn mác, trong đó có vỉ thuốc Chlofeniramin (thuốc có chất gây buồn ngủ). Ngoài ra, bảo mẫu này giải trình một loại thuốc khác do Trung Quốc sản xuất mà bà Y khai là thuốc của bà dùng uống để uống nhằm được “ăn ngon, ngủ ngon”.Ngoài ra, còn nhiều vỉ thuốc, chai lọ chứa nhiều loại thuốc tân dược (chưa xác định loại thuốc) cũng bị lập biên bản thu giữ để để tiến hành kiểm định.Ông Vương Thái Hòa, trưởng khu phố Bình Giao cho biết, tại khu phố có 12 điểm trông giữ trẻ đang nhận trông giữ 53 cháu bé. Hầu hết, các điểm giữ trẻ này đều không phép, tự phát.Trong lần phát hiện vụ bảo mẫu Trần Thị Phụng, khu phố đã tổ chức rà soát, trong khi đang chờ địa phương có quyết định cuối cùng để xử lý đối với các điểm giữ trẻ tự phát này thì xảy ra vụ việc gây xôn xao dư luận.Cho đến chiều ngày 17.2, bảo mẫu Y vẫn chưa nhận việc cho các cháu bé uống thuốc gây ngủ, bà chỉ khai nhận trước đó có nấu cháo gói cho các bé ăn. Dư luận đang trông chờ kết quả mà cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ liệu bảo mẫu Y có dùng thuốc ngủ để giữ trẻ hay không?!