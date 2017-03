Có nên tẩy giun khi đang cho con bú?

Hoàng Mỹ Hạnh (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).



TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu

, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM trả lời:Thời gian cho con bú thường kéo dài, nếu trong giai đoạn cho con bú mà được bác sĩ phát hiện bị nhiễm giun sán, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ như áp xe gan do nhiễm sán lá lớn ở gan (Fasciola sp), áp xe gan do amip (Entamoeba histolytica), áp xe phổi do nhiễm sán lá phổi (Paragonimus westermanii) hoặc nhiễm giun Gnathostoma sp gây áp xe di chuyển ngoài da, nhiễm ký sinh trùng lạc chỗ lên não, nội tạng (do Toxocara canis hoặc do Cysticercus cellulosea...) hoặc nhiễm giun sán dễ lây truyền cho người thân trong gia đình, nhất là lây trực tiếp cho trẻ như nhiễm sán dải bò (Taenia saginata), giun kim (pinworm)... thì có chỉ định điều trị cho bà mẹ.Trong thời gian điều trị phải cho trẻ bú sữa bột thay thế. Nếu bệnh nhân không nhiễm các loại ký sinh trùng nêu trên hoặc chỉ muốn tẩy giun định kỳ thì không nên uống thuốc tẩy giun trong thời gian cho con bú, khi nào bé được cai sữa thì mới nghĩ đến tẩy giun định kỳ.Theo PV (Bee.net)