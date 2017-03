¼ cơ sở cung cấp thức ăn sẵn ở TP.HCM không đạt

Theo tổng kết "Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2012” do Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tổ chức ngày 22-3, ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm TP cho biết năm qua ngành y tế đã thanh, kiểm tra và phát hiện gần 26.000 cơ sở vi phạm, tiêu hủy hơn 19 tấn thực phẩm gia súc gia cầm.

Hơn 26% cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, gần 20% bếp ăn tập thể, gần 52% cơ sở nước đá, gần 27% cơ sở nước uống trong tổng số cơ sở được kiểm tra không đạt tiêu chuẩn. So với năm 2011, số cơ sở vi phạm tăng hơn 36%.



Theo NGỌC NGA (TTO)