Có thật ăn chuối không làm tăng cân?

Chuối không làm bạn mập: Một quả chuối kích thước trung bình có 110 calo, 30 g tinh bột và 3g chất xơ. Ngoài ra, chuối còn chứa một loại tinh bột không hòa tan, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Chuối cung cấp nhiều vitamin C: Thông thường nhắc đến vitamin C ta hay nghĩ đến cam, nho. Nhưng đừng bỏ qua chuối. Một quả chuối cung cấp 17% nhu cầu vitamin C hàng ngày.