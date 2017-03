Có thể dùng quế để điều trị căn bệnh Alzheimer

Thành phần CEppt có trong quế có thể điều trị bệnh Alzheimer. (Nguồn: internet)

Theo một nghiên cứu mới của Israel đăng trên tạp chí PLoS ONE, quế - một loại gia vị thường đi kèm với thực phẩm vị ngọt - có những đặc tính có thể làm chậm quá trình tấn công của bệnh Alzheimer, dẫn đến một liệu pháp chữa trị hiệu quả căn bệnh này.



Alzheimer là bệnh thoái biến từ từ của não với sự mất trí nhớ đáng kể. Về mô học trong não có các xoắn sợi thần kinh và các mảng thoái biến amyloid.



Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện có khoảng 70.000 người Israel, trong số 18 triệu người trên toàn thế giới, bị chẩn đoán mắc bệnh này.



Một nhóm nghiên cứu, do ông Michael Ovadia đến từ Khoa Động vật học của Đại học Tel Aviv dẫn đầu, gần đây đã chiết tách được một trong các thành phần ở quế là CEppt và sử dụng nó vào hàng loạt các thí nghiệm với chuột.



Sau khi được uống nước chứa dung dịch CEppt trong thời gian hơn bốn tháng, các nhà nghiên cứu phát hiện sự phát triển của bệnh Alzheimer ở những chủ chuột đã bị chậm lại. Phân tích kết quả kỹ hơn cho thấy các mảng thoái biến amyloids đã phân rã.



Ông Ovadia nói: “Phát hiện trên cho thấy có thể dung dịch CEppt không những ngăn chặn được bệnh Alzheimer mà còn chứa những đặc tích chữa trị loại bệnh này. Phát hiện này là một sự đột phá.”



Ông Ovadia cho rằng trong khi một số công ty đang phát triển thuốc tổng hợp chế ngự bệnh Alzheimer thì CEppt là một chất “tự nhiên và an toàn” không gây ra phản ứng phụ.



Nhóm nghiên cứu này đang cân nhắc thử nghiệm phát hiện này trên các loài động vật khác trước khi chính thức áp dụng cho người mắc bệnh Alzheimer./.