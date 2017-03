Coi chừng bệnh Hemophilia

Sau té bé vẫn đi được nhưng hai chân yếu dần rồi liệt hẳn.Qua khai thác bệnh sử, các bác sĩ biết thêm bé bị mắc bệnh Hemophilia B đang được điều trị. Do đó, các bác sĩ nghi ngờ đây là biến chứng sau chấn thương của bệnh, gây xuất huyết rồi tụ máu ở tủy sống chèn ép các rễ thần kinh vận động gây liệt. Kết quả chụp MRI sau đó cũng khẳng định chẩn đoán trên là chính xác. Nhờ đó, bé được tích cực điều trị và truyền các yếu tố đông máu cần thiết. Hiện bé đã tạm ổn định, vận động hai chân có phục hồi nhưng khó nói có thể hồi phục hoàn toàn hay không.



Bác sĩ Nguyễn Đình Văn, khoa ung bướu - huyết học Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết bình thường khi cơ thể có vết thương chảy máu thì các yếu tố đông máu sẽ giúp tạo thành cục máu đông, từ đó ngừng chảy máu. Nếu một trong số các yếu tố đông máu này không có hoặc thiếu thì chảy máu kéo dài có thể xảy ra. Bệnh Hemophilia là bệnh chảy máu do thiếu yếu tố đông máu VIII hoặc IX. Thiếu yếu tố VIII là Hemophilia A, thiếu yếu tố IX là Hemophilia B.



Bệnh này có tính chất di truyền lặn, chủ yếu gặp ở trẻ trai. Biểu hiện chủ yếu của bệnh là xuất huyết. Xuất huyết có thể xảy ra sớm từ thời sơ sinh, thường tụ máu dưới da đầu, chảy máu nội sọ. Xuất huyết có thể tự nhiên hoặc sau một chấn thương nhẹ như trường hợp này. Do đó, các bé bị bệnh cần phải chú ý tránh mọi chấn thương, tránh dùng các thuốc Aspirin, kháng histamin, thuốc tiêm bắp là những tác nhân có thể gây xuất huyết. Ngoài ra, các bé nên được tiêm ngừa viêm gan siêu vi...



Theo Bs TRƯƠNG ANH MẬU

(Bệnh viện Nhi Đồng 2) (TTO)