Coi chừng điếc tai vì thuốc

Có đến 200 loại dược phẩm có thể gây tổn hại thính lực của người sử dụng.

Một ngày nào đó, bỗng dưng bạn thấy có nhu cầu bật tivi to hơn thường lệ, nói năng to tiếng hơn và thường hỏi lại những điều mà người khác vừa mới nói cho bạn nghe. Vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, thính giác của bạn đang có vấn đề. Có bao giờ bạn nghĩ sự giảm thính lực là do dược phẩm gây ra?

Nhận biết các triệu chứng điếc do thuốc

Có một số loại dược phẩm gây ảnh hưởng lên thính lực. Những dược phẩm này gọi là ototoxic medications, có thể gây tổn hại tới thính lực hoặc làm tăng sự nghiêm trọng cho những người có sẵn các vấn đề về thính lực. Sự giảm thính lực có thể cải thiện sau khi ngưng sử dụng thuốc. Tuy nhiên, cũng có vô số dược phẩm gây ra sự mất thính lực vĩnh viễn. Các thuốc trị nhiễm vi trùng, trị ung thư và tim mạch nằm trong số 200 loại dược phẩm gây ảnh hưởng lên thính lực hiện nay.

Mức độ của sự mất thính lực được xác định dựa vào lượng thời gian mà bệnh nhân sử dụng những dược phẩm gây mất thính lực. Triệu chứng dễ thấy khi một dược phẩm gây ảnh hưởng lên thính lực bao gồm sự ù tai ở một bên tai hoặc cả hai tai, có thể kèm theo chóng mặt, buồn nôn, mất thăng bằng khi đi đứng... Nếu người dùng thuốc cứ âm thầm chịu đựng thì sự mất thính lực càng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí điếc hẳn.

Thông thường, người sử dụng những dược phẩm có khả năng gây mất thính lực thường không phát hiện ra những thay đổi của tai ở giai đoạn đầu. Vẫn có nhiều dược phẩm gây mất thính lực không gây nên sự ù tai. Sự mất thính lực có thể xảy ra từ vài tuần đến vài tháng sau khi ngưng sử dụng thuốc.

Người sử dụng thuốc cần thường xuyên đi khám tai. Cần báo cáo đầy đủ cho bác sĩ về sự mất thăng bằng khi đi đứng và những thay đổi lạ về thính giác.

Các loại thuốc có thể gây điếc

Có rất nhiều yếu tố cùng ảnh hưởng đến tác động của những loại thuốc gây mất thính lực trong hệ thống thính giác. Những yếu tố này bao gồm sự mất thính lực sẵn có. Tác động của tiếng ồn trong khi và sau khi sử dụng những thuốc gây giảm thính lực, khoảng thời gian dùng thuốc, chức năng thận, phóng xạ và những sự tương tác với các loại dược phẩm khác. Những thuốc “quen mặt” gây mất thính lực bao gồm:

Kháng sinh điều trị nhiễm vi khuẩn (nhóm Aminoglycosides): Bao gồm những kháng sinh thuộc “gia đình” -mycin như streptomycin, kanamycin. Kháng sinh điều trị nhiễm khuẩn thường được sử dụng ở các vùng nông thôn hẻo lánh hoặc ở những nước chậm phát triển do chúng có giá thành thấp. Riêng tại Trung Quốc, nghiên cứu cho thấy hơn một nửa những trường hợp mất thính lực nghiêm trọng là do sử dụng aminoglycosides.

Các thuốc Salicylates: Cụ thể là aspirin. Khi sử dụng aspirin liều cao trong những trường hợp đau khớp thì thuốc sẽ gây giảm thính lực với triệu chứng ù tai. Không như những trường hợp mất thính lực do các loại dược phẩm khác, sự mất thính lực gây ra bởi các thuốc salicylates sẽ được cải thiện trong vòng 48 đến 72 giờ sau khi ngưng sử dụng thuốc.

Các tác nhân khác: Như thuốc lợi tiểu, thuốc trị sốt rét... Các thuốc kháng viêm không steroid (NAIDs) như ibuprofen cũng gây ảnh hưởng lên thính lực.

Để hạn chế thấp nhất những tác dụng phụ gây hại cho tai, người sử dụng dược phẩm nên thường xuyên tự kiểm tra thính lực trước khi và trong khi sử dụng dược phẩm với sự trợ giúp của một bác sĩ về thính học.

Cần lưu ý sử dụng dược phẩm bao giờ cũng có tác dụng phụ. Vì vậy người sử dụng thuốc cần trang bị cho mình một kiến thức tối thiểu bằng cách hỏi bác sĩ, dược sĩ tất cả tác dụng phụ của các loại thuốc được kê toa, trong đó gồm khả năng những dược phẩm này có thể gây mất thính lực hay không.

Có nhiều người thường tự dùng thuốc nhỏ tai, thuốc trị ho kéo dài mà không hiểu rõ tác dụng phụ, dẫn đến bị suy giảm khả năng nghe, dần dần bị điếc, thậm chí bị điếc đột ngột. Có cả trường hợp bác sĩ kê đơn cho bệnh nhân cũng không lường trước tác dụng phụ. Điều nguy hiểm là tới đây, danh sách các loại dược phẩm có thể gây ngộ độc tai sẽ còn kéo dài thêm, vì liên tục có các sản phẩm mới ra đời.

DS NGUYỄN BÁ HUY CƯỜNG (ĐH Dược Murdoch – Úc)