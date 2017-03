Coi chừng phỏng do xì gas

Mẹ của bé cũng phỏng hai chân từ vùng đùi trở xuống. Mẹ bé cho biết trong lúc làm bếp, bật bếp gas lửa không cháy, tưởng là lửa yếu nên bật quẹt gas để mồi lửa. Kết quả lửa phựt ra từ dây gas (nối từ bình gas vào bếp gas) làm phỏng cả ba người trong bếp là bé, mẹ bé và ba bé đang đi theo xem bình gas có vấn đề gì không. Rất may lửa cháy và tắt cũng rất nhanh nên cả ba người chỉ phỏng độ 2 với diện tích tương đối, nhưng bé phải nhập viện điều trị một tuần. Nhân viên gas sau đó cho biết dây gas có vết cắn nham nhở, nghi do chuột cắn, dẫn đến gas xì ra ngoài và gây hậu quả như trên.



Do lỗ gas xì nhỏ nên lượng gas thoát ra ngoài không nhiều, lửa mau tắt, nếu tích tụ nhiều thì chỉ cần bật quẹt gas khả năng nổ sẽ rất cao. Phỏng do lửa là một trong những loại phỏng nặng nề nhất vì gây cháy mô không hồi phục nếu tổn thương sâu. Chẳng may phỏng da rộng hơn và sâu hơn thì việc điều trị rất phức tạp và tốn kém, đòi hỏi phải cắt lọc các mô chết và ghép da, sau đó còn nhiều di chứng để lại như sẹo co rút, sẹo xấu...



Do đó, biết cách xử trí ban đầu đối với vết thương phỏng rất quan trọng. Đối với mọi trường hợp phỏng, người nhà nên bình tĩnh, không bôi thêm bất cứ thứ gì như dấm, nước mắm, kem đánh răng vào vết phỏng, mà nên rửa dưới vòi nước lạnh để làm giảm nhiệt độ và làm trôi hết các hóa chất, dị vật trên da nếu có. Sau đó băng với gạc sạch và chuyển lên trung tâm y tế gần nhất.



Theo BS TRƯƠNG ANH MẬU (Bệnh viện Nhi Đồng 2) (TTO)